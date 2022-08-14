Украина нанесла массированный удар по Херсону, большая часть ракет перехвачена
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Херсону. Благодаря сработавшей системе ПВО большую часть ракет удалось перехватить, сообщает администрация области.
«Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания», — приводит сообщение РИА Новости.
Информация о разрушениях уточняется, предварительно, обошлось без пострадавших.
Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время была освобождена территория Луганской народной республики и половина Донецкой. Под контроль союзников перешла в том числе Херсонская область и приазовская часть Запорожья. Оба региона выразили желание провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.