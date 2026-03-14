Украина может стать целью Ирана на фоне войны с Израилем

Территория Украины превратилась в законную цель для иранских ударов в связи с оказанием помощи Израилю. Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи, сообщает РИА Новости.

По его словам, оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, Украина фактически втянула себя в войну. Он сослался на статью 51 Устава ООН, которая даёт право на самооборону.

Официальных данных о сотрудничестве Киева и Тель-Авива в сфере беспилотников нет. При этом Владимир Зеленский ранее заявлял, что направлял «соответствующих специалистов» в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. В Тель-Авиве целью называют недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал страны и призывает граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности защищаться и не видит смысла в возобновлении переговоров.