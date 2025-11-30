Украина и США согласуют последние разногласия по территориальным и безопасным гарантиям

Вашингтонская администрация рассчитывает на встрече с украинской делегацией, запланированной на 30 ноября во Флориде, урегулировать спорные вопросы, связанные с территориями и гарантиями безопасности для Киева. Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на Axios.

По данным публикации, на прошлой неделе в Женеве стороны достигли предварительных договоренностей по большинству пунктов нового американского плана урегулирования конфликта на Украине, за исключением двух: территориального вопроса и гарантий безопасности.

Источник из числа американских чиновников отметил, что Белый дом намерен 30 ноября устранить эти разногласия и подчеркнул, что украинская сторона понимает ожидания США.

При этом, по сведениям Financial Times, наиболее сложные пункты американского плана, включая территориальные вопросы, гарантии безопасности и формулировки, касающиеся стремления Украины вступить в НАТО, отложены для решения Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

В консультациях во Флориде со стороны США примут участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Умеров сообщил о начале консультаций, однако затем удалил сообщение, не предоставив дополнительных комментариев.

Вашингтон ранее предложил план урегулирования из 28 пунктов, который вызвал недовольство Киева и его европейских партнеров, после чего документ был доработан. На встрече в Женеве 23 ноября стороны согласовали корректировки, после чего Трамп заявил, что число пунктов сокращено до 22, а оставшиеся вопросы требуют согласования с Москвой и Киевом.

По словам Трампа, Уиткофф на следующей неделе должен встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным состоится до 4–5 декабря, до начала государственного визита российского лидера в Индию.