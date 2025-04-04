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Политика 4 апреля 2025 19:30

Украина и Франция оценивают потенциал «зеленой» энергетики в Чернобыле

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Украина и Франция обсуждают запуск проектов в сфере возобновляемой энергетики в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и спецуполномоченный Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыль, чтобы оценить перспективы инвестиций в «зеленую» энергетику.

В феврале 2025 года стороны уже обсуждали возможность партнерства. По словам Эльброна, французские компании провели предварительный анализ и подтвердили высокий потенциал региона для размещения объектов возобновляемой энергетики.

#Чернобыль #энергетика #Франция #Украина
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