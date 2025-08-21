news_header_top
Политика 21 августа 2025 14:40

Украина готова к заморозке конфликта по линии фронта и к утрате территорий

Украина готова рассматривать вариант заморозки конфликта по текущей линии боевого соприкосновения и признания некоторых территорий де-факто утраченными. Об этом заявил советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит «РБК».

При этом, как уточнил Подоляк, де-юре эти территории оставались бы частью Украины.

Ранее отмечалось, что после саммита на Аляске Президент США Дональд Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и европейским лидерам о позиции Президента России Владимира Путина – он настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса и при этом готов заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, а также передать Украине территории, занятые российскими войсками, в Сумской и Харьковской областях.

Трамп оставил окончательное решение о судьбе этих территорий за Украиной. В России официально эти сведения не комментировали.

#СВО #россия и украина
