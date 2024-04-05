Украина будет добиваться отказа россиян и белорусов от участия в Играх дружбы

Украина требует, чтобы российские и белорусские спортсмены — участники Олимпиады-2024 дали письменный отказ от участия в Играх дружбы. Об этом со ссылкой на и.о. главы Министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бедного сообщает Le Monde.

Ранее стало известно, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда правил. Также Международный олимпийский комитет выступил с заявлением против политизации спорта, в частности, призвал участников Олимпиады отказаться от выступления на Играх дружбы в России.

«Спортсмены из России и Белоруссии должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — уверен исполняющий обязанности главы Минспорта Украины.

Он отметил, что его министерство обладает базой с информацией о спортсменах из этих двух стран, которые якобы не соответствуют критериям МОК для допуска к турниру.