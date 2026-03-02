Уклонист пытался покинуть Украину, переодевшись в бабушку

Женщина в Одесской области попыталась вывезти на автомобиле в Молдавию мужчину призывного возраста, переодетого в женскую одежду. Об этом сообщает «ТАСС».

В пункт пропуска прибыла местная жительница с пассажирами. Во время паспортного контроля пограничники обратили внимание на женщину, указанную в документах как лицо 1954 года рождения. Она была закутана в платок и избегала общения с правоохранителями.

На вопросы сотрудников вместо предполагаемой пожилой пассажирки отвечала водитель. Когда «бабушку» попросили снять платок, выяснилось, что под женской одеждой скрывается 30-летний мужчина.

В отношении него составили административный протокол за попытку незаконного пересечения границы. Водителю может грозить уголовная ответственность за незаконную переправку через государственную границу Украины.