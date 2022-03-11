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Происшествия
11 марта 2022  16:26
Елена Саляхова

Указом Президента РТ Ильшат Гафуров исключен из комиссии по борьбе с коррупцией

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Ректора КФУ Ильшата Гафурова исключили из антикоррупционной комиссии. Соответствующий указ появился на сайте Президента РТ Рустама Минниханова.

Также из комиссии исключили председателя молодежного правительства РТ Аллу Абросимову и экс-министра по делам молодежи Дамира Фаттахова. Вместо них в комиссии будут работать министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов и председатель молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ректор КФУ Ильшат Гафуров был арестован по подозрению в заказном убийстве, его задержали в конце декабря.

На данный момент Гафуров находится в московском СИЗО.

#Ильшат Гафуров #арест #комиссия по противодействию коррупции
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