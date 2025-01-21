Указобесие президента США: главные решения, принятые Трампом сразу после инаугурации

Трамп до вступления в должность обещал подписать множество указов в первые часы своего президентства. Сказано – сделано. Новый хозяин Белого дома развил лихорадочную активность, подписав сотню указов, прокламаций и иных нормативных актов. Какие документы старой администрации отменены, а какие подписаны – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В числе первых Дональд Трамп подписал указ о том, чтобы флаги на каждой инаугурации — включая эту — не были приспущены

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

Поднятие флага

В числе первых Дональд Трамп подписал указ о том, чтобы флаги на каждой инаугурации — включая эту — не были приспущены. Флаги были приспущены в связи со смертью 29 декабря экс-президента Джимми Картера на 30 дней указом предыдущего президента Джо Байдена. Интересно, что на следующий после инаугурации день, 21 января, и до истечения 30-дневного периода флаги будут снова приспущены.

Очевидно, что для Трампа большое значение имеют символы – никакие трауры не должны омрачать его победной инаугурации, ведь он это заслужил.

Первые документы, также подписанные Трампом, – о назначениях в администрации, включая уровень кабинета министров.

Трамп упразднил 78 постановлений эпохи Байдена Фото: en.wikipedia.org, Общественное достояние

Бай-бай, Байден!

Еще не успело остыть кресло в Овальном кабинете после ухода «Сонного Джо», как Трамп упразднил 78 постановлений эпохи Байдена.

«Отмененные указы включают:

исполнительное распоряжение, требовавшее от федеральных ведомств распространить запрет на дискриминацию по признаку пола на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность;

приказ, требовавший от должностных лиц исполнительной власти подписать обязательство соблюдать этику;

приказ, позволявший трансгендерам служить в армии США

и приказ, запрещавший возобновление контрактов с частными тюрьмами», – перечисляет CNN.

Война с многообразием полов

Обращает на себя внимание наступление Трампа на права трансгендеров и возвращение здравого смысла в половом вопросе.

Трамп отменил пресловутые 32 пола и прочие прелести в виде безумного гендерного разнообразия, процветавшего при администрации Байдена.

Трамп закрепил в качестве официальной политики правительства США признание лишь двух полов — женского и мужского.

Также он подписал указ о «защите женщин от радикальной гендерной идеологии».

​​Трамп отменил пресловутые 32 пола и прочие прелести в виде безумного гендерного разнообразия, процветавшего при администрации Байдена Фото: en.wikipedia.org ​

Долой нахлебников Америки!

Для России одним из самых важных стал, несомненно, указ о приостановке всех американских программ помощи иностранным государствам на 90 дней для оценки их соответствия национальным интересам США и целям внешней политики страны. За этот период планируется проверить, соответствует ли выделение этой помощи политическим целям новой администрации.

Как отмечает Associated Press, иностранная помощь от США обычно составляет около 1% бюджета страны, за исключением отдельных случаев — в частности, предоставления оружия Украине. В январе Госдеп говорил, что с начала российской военной операции Киеву было выделено около $66 млрд. В числе других крупных получателей помощи США — Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд в год), Иордания ($1,7 млрд в год).

Одновременно с этим президент США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к мирным переговорам с Россией.

Таким образом, Трамп заморозил финансирование помощи другим странам, в том числе и Украине. Для России это неплохо, но следует помнить, что ранее Украине было поставлено столько, что 90-дневный мораторий киевский режим как-нибудь переживет. Другое дело – аудит помощи украинцам. Вот где может вылезти столько скелетов из шкафа, связанных с разворовыванием этой помощи, что может привести к печальным последствиям для Зеленского.

Борьба с мигрантами и потенциальными гражданами

Трамп не мог не оседлать своего любимого конька – тему борьбы с мигрантами. Он ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы остановить нелегальную миграцию. Мексиканскую границу уже закрывают. К тем, кто попытается пройти, будет применена сила.

Он подписал приказ об отмене предоставления гражданства по праву рождения нелегальным иммигрантам и иностранцам на основании прежнего толкования 14-й поправки. Таким образом, Трамп ввел ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения.

Трамп ввел ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения Фото: © Артур Габдрахманов / РИА Новости

Сбросил Америку с ВОЗа

Одним из первых указов, которые подписал Дональд Трамп сразу же после своей инаугурации, стал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). США прекращают финансирование этой структуры.

ВОЗ досталось за продвижение ковидной повестки. Что касается коронавируса, то еще в начале декабря 2024 года комиссия Конгресса США заявила по итогам двухлетнего расследования о его лабораторном происхождении – то есть COVID-19 был создан искусственно.

Выход из соглашения по климату

Но не только ВОЗом ограничился Трамп – он подписал бумагу о выходе из Парижского соглашения по климату. Представляете, как сейчас злится распиаренная злобная школьница Грета Тунберг?

Борьба с терроризмом и наркокартелями

Трамп наделил наркокартели статусом террористических организаций. Интересно, что при этом Кубе определен статус государства, спонсирующего терроризм (при Байдене этого не было).

Кубе определен статус государства, спонсирующего терроризм (при Байдене этого не было) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Свобода слова и цензура

Трамп умудрился одновременно расширить свободу слова и в то же время ограничить ее.

Он подписал приказ о восстановлении свободы слова и прекращении правительственных ограничений свободы слова в будущем.

Трамп также подписал указ о возможности TikTok продолжать работу в США. Сутки до этого TikTok был забанен в США по указанию старой администрации Байдена. Интересно, что в указе есть пункт, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети TikTok. То есть китайцам (владельцам TikTok) хотят сделать предложение о продаже сервиса. Нетрудно спрогнозировать, как отреагируют китайцы.

Разборки Трампа

Не обошлось без сведения счетов с предыдущей администрацией. Репрессии прямо анонсированы открытым текстом.

Трамп подписал указ о «привлечении бывших правительственных чиновников к ответственности за вмешательство в выборы и неправомерное раскрытие конфиденциальной правительственной информации». Под такой общий характер обвинений можно привлечь любого из старой администрации Байдена.

Кроме того, Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тыс. осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года.

Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тыс. осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года Фото: © «Татар-информ»

«Мелочи» на десерт

К «мелочам» можно отнести указ, в котором Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский. И приказ об искусственном интеллекте от 2023 года, который имел целью контролировать и регулировать риски искусственного интеллекта.

В общем, Трамп всего за один день своего президентства успел сделать столько, что можно анализировать последствия этих решений целый год. Если и дальше будет такая лихорадочная активность, то Америку и весь мир уж точно ждут веселые времена.