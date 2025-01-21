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Указобесие президента США: главные решения, принятые Трампом сразу после инаугурации
Какое решение Трампа стало одним из самых важных для России
Трамп до вступления в должность обещал подписать множество указов в первые часы своего президентства. Сказано – сделано. Новый хозяин Белого дома развил лихорадочную активность, подписав сотню указов, прокламаций и иных нормативных актов. Какие документы старой администрации отменены, а какие подписаны – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
Поднятие флага
В числе первых Дональд Трамп подписал указ о том, чтобы флаги на каждой инаугурации — включая эту — не были приспущены. Флаги были приспущены в связи со смертью 29 декабря экс-президента Джимми Картера на 30 дней указом предыдущего президента Джо Байдена. Интересно, что на следующий после инаугурации день, 21 января, и до истечения 30-дневного периода флаги будут снова приспущены.
Очевидно, что для Трампа большое значение имеют символы – никакие трауры не должны омрачать его победной инаугурации, ведь он это заслужил.
Первые документы, также подписанные Трампом, – о назначениях в администрации, включая уровень кабинета министров.
Бай-бай, Байден!
Еще не успело остыть кресло в Овальном кабинете после ухода «Сонного Джо», как Трамп упразднил 78 постановлений эпохи Байдена.
«Отмененные указы включают:
- исполнительное распоряжение, требовавшее от федеральных ведомств распространить запрет на дискриминацию по признаку пола на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность;
- приказ, требовавший от должностных лиц исполнительной власти подписать обязательство соблюдать этику;
- приказ, позволявший трансгендерам служить в армии США
- и приказ, запрещавший возобновление контрактов с частными тюрьмами», – перечисляет CNN.
Война с многообразием полов
Обращает на себя внимание наступление Трампа на права трансгендеров и возвращение здравого смысла в половом вопросе.
Трамп отменил пресловутые 32 пола и прочие прелести в виде безумного гендерного разнообразия, процветавшего при администрации Байдена.
Трамп закрепил в качестве официальной политики правительства США признание лишь двух полов — женского и мужского.
Также он подписал указ о «защите женщин от радикальной гендерной идеологии».
Долой нахлебников Америки!
Для России одним из самых важных стал, несомненно, указ о приостановке всех американских программ помощи иностранным государствам на 90 дней для оценки их соответствия национальным интересам США и целям внешней политики страны. За этот период планируется проверить, соответствует ли выделение этой помощи политическим целям новой администрации.
Как отмечает Associated Press, иностранная помощь от США обычно составляет около 1% бюджета страны, за исключением отдельных случаев — в частности, предоставления оружия Украине. В январе Госдеп говорил, что с начала российской военной операции Киеву было выделено около $66 млрд. В числе других крупных получателей помощи США — Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд в год), Иордания ($1,7 млрд в год).
Одновременно с этим президент США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к мирным переговорам с Россией.
Таким образом, Трамп заморозил финансирование помощи другим странам, в том числе и Украине. Для России это неплохо, но следует помнить, что ранее Украине было поставлено столько, что 90-дневный мораторий киевский режим как-нибудь переживет. Другое дело – аудит помощи украинцам. Вот где может вылезти столько скелетов из шкафа, связанных с разворовыванием этой помощи, что может привести к печальным последствиям для Зеленского.
Борьба с мигрантами и потенциальными гражданами
Трамп не мог не оседлать своего любимого конька – тему борьбы с мигрантами. Он ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы остановить нелегальную миграцию. Мексиканскую границу уже закрывают. К тем, кто попытается пройти, будет применена сила.
Он подписал приказ об отмене предоставления гражданства по праву рождения нелегальным иммигрантам и иностранцам на основании прежнего толкования 14-й поправки. Таким образом, Трамп ввел ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения.
Сбросил Америку с ВОЗа
Одним из первых указов, которые подписал Дональд Трамп сразу же после своей инаугурации, стал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). США прекращают финансирование этой структуры.
ВОЗ досталось за продвижение ковидной повестки. Что касается коронавируса, то еще в начале декабря 2024 года комиссия Конгресса США заявила по итогам двухлетнего расследования о его лабораторном происхождении – то есть COVID-19 был создан искусственно.
Выход из соглашения по климату
Но не только ВОЗом ограничился Трамп – он подписал бумагу о выходе из Парижского соглашения по климату. Представляете, как сейчас злится распиаренная злобная школьница Грета Тунберг?
Борьба с терроризмом и наркокартелями
Трамп наделил наркокартели статусом террористических организаций. Интересно, что при этом Кубе определен статус государства, спонсирующего терроризм (при Байдене этого не было).
Свобода слова и цензура
Трамп умудрился одновременно расширить свободу слова и в то же время ограничить ее.
Он подписал приказ о восстановлении свободы слова и прекращении правительственных ограничений свободы слова в будущем.
Трамп также подписал указ о возможности TikTok продолжать работу в США. Сутки до этого TikTok был забанен в США по указанию старой администрации Байдена. Интересно, что в указе есть пункт, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети TikTok. То есть китайцам (владельцам TikTok) хотят сделать предложение о продаже сервиса. Нетрудно спрогнозировать, как отреагируют китайцы.
Разборки Трампа
Не обошлось без сведения счетов с предыдущей администрацией. Репрессии прямо анонсированы открытым текстом.
Трамп подписал указ о «привлечении бывших правительственных чиновников к ответственности за вмешательство в выборы и неправомерное раскрытие конфиденциальной правительственной информации». Под такой общий характер обвинений можно привлечь любого из старой администрации Байдена.
Кроме того, Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тыс. осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года.
«Мелочи» на десерт
К «мелочам» можно отнести указ, в котором Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский. И приказ об искусственном интеллекте от 2023 года, который имел целью контролировать и регулировать риски искусственного интеллекта.
В общем, Трамп всего за один день своего президентства успел сделать столько, что можно анализировать последствия этих решений целый год. Если и дальше будет такая лихорадочная активность, то Америку и весь мир уж точно ждут веселые времена.
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