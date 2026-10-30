УК «Заречье» вынесли предостережение из-за незавершенного ремонта в подъезде

Госжилинспекция РТ вынесла предостережение управляющей компании «Заречье» из-за неоконченного ремонта в подъездах одного из домов.

Жители многоквартирного дома №9 на улице Фрунзе пожаловались, что еще два года назад управляющая компания начала долгожданный ремонт, но так и не завершила его.

«Они должны были сделать ремонт во всех подъездах, но сделали только в одном. Наш подъезд находится в ужасном состоянии уже многие годы, и мы очень обрадовались, когда начался ремонт. Весной прошлого года работы остановились. Мы написали жалобу в управляющую компанию, и нам прислали ответ, что ремонт в одном подъезде завершат в следующем году, а по поводу остальных подъездов информацию не предоставили. Также мы пожаловались в Жилинспекцию», – рассказала «Татар-информу» местная жительница Регина Хазиева.

Фото: © из личного архива Регины Хазиевой

В Госжилинспекции ответили на жалобу и обязали управляющую компанию устранить нарушение.

«Управлением объявлено предостережение об устранении нарушений обязательных требований в части вынесения на общее собрание собственников помещений вопроса о проведении ремонта подъездов и его финансировании с указанием сроков по каждому подъезду и приведения подъездов в надлежащее техническое состояние, а также информирования собственников о результатах обследования и принятых мерах», – говорится в ответе ведомства.

Фото: © из личного архива Регины Хазиевой

Жильцы также жалуются на мусор во дворе – контейнеры для отходов используются магазинами и кафе, которые расположены на первом этаже дома.

«Мы отправили запрос в администрацию Кировского и Московского районов города. Нам ответили, что у кафе есть свой отдельный мусорный контейнер, но по факту мусор они выбрасывают в наши контейнеры либо даже просто оставляют его в черных мешках рядом. У нас во дворе постоянный бардак и бегают крысы, которые питаются отходами этих кафе», – рассказывает Регина Хазиева.