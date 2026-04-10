УК в Татарстане собрала деньги с жителей на чистку дымоходов, но не выполнила работу

Управляющая компания из Татарстана собрала с жильцов деньги на чистку дымоходов, но не стала выполнять работу.

Как сообщили в прокуратуре РТ, ООО «УК «Муслюмово» с августа 2024 по февраль 2025 года выставляла жильцам фиктивные счета за ремонт и обслуживание дымоходов и собрала таким образом 241 400 рублей. После проверки на директора УК возбудили дело о правонарушении и оштрафовали.

Управляющую компанию обязали произвести перерасчет и все деньги были возвращены жильцам.