УК «УютСервис Групп» предложила жителям новые тарифы по уборке дворов

18 ноября в Казани состоялась встреча жителей домов по улице второго Военного городка с УК «УютСервис Групп». Директор Управляющей компании Сергей Рябцев проинформировал население о возможности использования новых тарифов за уборку придомовой территории. О том, какие варианты тарифов по уборке придомовых территорий устроили жильцов Приволжского района, в репортаже «Татар-информа».

«Основная цель, с которой я сюда пришел - донести до жителей правильность нашей позиции. Я хочу проинформировать вас о возможности внести изменения в существующий тариф уборки дворовых территорий, в частности зимой по вывозу снега. В любом случае – решение принимают жители. Без протокола общего собрания не может быть принято решение против мнения населения», - обратился к жителям Директор УК «УютСервис Групп» Сергей Рябцев

На встрече с жителями домов по улице второго Военного городка присутствовали главный инженер сервисной компании «УютСервис Групп» и представители администрации Вахитовского и Приволжского районов. Они напомнили жителям, что в конце октября этого года мэр города Казани Ильсур Метшин счел необходимым рассмотреть вопрос о повышении размера платы за содержание придомовой территории и о вывозе снега со дворов, чтобы не столкнуться с проблемами прошлого года.

Сергей Рябцев отметил, что вывоз снега не входит в минимальный тариф уборки двора. Он объяснил, что по существующему ныне тарифу уборки двора работа дворников не осуществляется должным образом.

«Тариф на содержание двора, который утверждается комитетом ЖКХ города, сейчас составляет 5 рублей 15 копеек с квадратного метра. Были рассчитаны начисления на сегодняшний день на жилую площадь в 21 000 кв. метров на 8 домов, в которые входят 426 квартир. Общая сумма начислений в рублях на весь жилой фонд составляет 107 000 рублей. Мы предлагаем рассмотреть вопрос о повышении платы за 1 кв. метр с 5 рублей 15 копеек до 11 рублей 25 копеек. Увеличение размера платы – 6 руб 7 копеек - 117 процентов. На сегодняшний день уборка придомовой территории осуществляется одним дворником. Мы сопоставили требуемое количество дворников для качественной уборки дворовой территории – вышло как минимум 2 человека. Сейчас наблюдается нехватка средств уровня существующего тарифа для того, чтобы нанять необходимое количество работников. Жилищные тарифы по содержанию двора вы можете устанавливать сами – поэтому решение будет принято по итогам мнения большинства», - объяснил жителям Директор УК «УютСервис Групп».

Жители, выслушав предложение по повышению тарифа, остались в раздумьях. Многие, высказываясь негативно в сторону новых мер, опасаюсь того, что при повышении оплаты оказываемые услуги не улучшатся. «Мы хотим быть уверены в том, что вывоз снега будет произведен эффективно!» – объяснили жители.

«Мы анализировали двухподъездный двухэтажный дом, в котором жилая площадь составила примерно 600 кв. метров. С такого дома собираемость средств на уборку придомовой территории составляет 3000 рублей в месяц, на эту сумму тяжело найти дворника и нанять трактор. Именно поэтому мы и предлагаем жителям повысить тариф, чтобы в него был включен вывоз снега. На сегодняшний день в двух районах у нас имеется 1757 многоквартирных домов – из них 91 уже приняли тариф по вывозу снега. Мы будем потихоньку идти дальше и стремиться доводить до населения то, что там, где вывоз и уборка придомовой территории происходит по увеличенному тарифу – качество и чистота будут обеспечены на высоком уровне», – рассказал заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжских районов по блоку жилищно-коммунального хозяйства Ильназ Сибгатов.

Жители высказали свои опасения по поводу того, что, даже если они не согласны с предложением по повышению тарифа, их мнение может быть не учтено. Они допускают возможность получения счет-фактуры с уже повышенными цифрами.

«Сегодня мы провели собрание среди 8 квартирных домов, организовали встречу с жителями на предмет рекомендательного характера касаемо наступающего зимнего периода. Мы объяснили жителям, что в зимний период вывоз снега не входит в минимальный перечень уборки придомовой территории. Соответственно, исходя из этого, людям был предложен вариант повышения тарифа уборки территории. Если в этот сезон мы ждем зиму как в прошлом году, я думаю было бы правильно принять новый тариф о вывозе снега и уборки придомовой территории. Основная масса жителей этого дома – пенсионеры и люди пожилого возраста. Они выслушали наши предложения, и пока что приняли отрицательное решение. Однако это решение не окончательное, так как управляющая компания далее будет еще ходить по домам и собирать мнения, прислушиваться к ним и принимать решения, отталкиваясь от желаний жителей», – прокомментировал «Татар-информу» Ильназ Сибгатов.

В том случае, если жители домов по улице второго Военного городка примут новые условия, которые предлагает им УК «УютСервис Групп», нововведения вступят в силу с 01.07.2025 года.