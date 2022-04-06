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Общество
6 апреля 2022  10:50

УК «Уютный дом» приглашает на работу вынужденных переселенцев с Украины

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УК «Уютный дом» приглашает на работу вынужденных переселенцев с Украины

Из-за сложной ситуации на Украине тысячи людей вынуждены покинуть свои дома. Когда люди смогут вернуться домой, неизвестно. Пока что им приходится обустраиваться по новому месту жительства.

В Казань прибыли около 500 жителей ДНР, ЛНР и Украины. Управляющая компания «Уютный дом» посетила пункты размещения временных переселенцев с Донбасса в санатории «Ливадия» и гостинице «Кварт» с предложением трудоустройства.

На сегодняшний день компания предлагает следующие вакансии:

— дворник;
— уборщица лестничных клеток;
— слесарь-сантехник;
— тракторист;
— водитель грузового авто;
— штукатур-маляр;
— электрогазосварщик;
— электромонтер.

Средний размер заработной платы — от 30 тыс. рублей. На время работы предоставляется временное жилье.

А также приглашаем всех желающих в Центр бесплатной натуральной вещевой помощи на улице Четаева, 50. Каждый может подобрать для себя, членов своей семьи и детей одежду, обувь, игрушки.

Телефон для информации: 521-12-81; 89172600373.

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