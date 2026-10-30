УК «Светлый» оштрафовали на 300 тыс. после пожара, в котором погиб человек

УК «Светлый» оштрафовали после пожара, в котором погиб человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этом пожаре. Он произошел 14 августа. Загорелась однокомнатная квартира на втором этаже трехэтажки по улице 15 Квартал в деревне Куюки. При тушении пожара было обнаружено тело 56-летнего мужчины. Вероятной причиной пожара стала незатушенная сигарета.

Как рассказали в прокуратуре РТ, впоследствии выяснилось, что в доме отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация и противопожарные люки, а кровля была сделана из горючих материалов. За выявленные нарушения пожарной безопасности УК оштрафовали на 300 тыс. рублей.