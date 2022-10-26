УК «ПЖКХ» заплатит 19 млн рублей штрафа за договор на вывоз мусора без торгов

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану оштрафовало регионального оператора – ООО УК «ПЖКХ» за нарушение закона о конкуренции.

Дело в отношении регоператора по обращению с ТКО в западной зоне Татарстана было возбуждено еще в 2021 году. В соответствии с действующим законодательством компания должна была провести торги по выбору организации, которая будет вывозить твердые коммунальные отходы.

По информации УФАС, предприятие жилищно-коммунального хозяйства трижды пыталось выбрать поставщика, но торги всякий раз признавались несостоявшимися из-за отсутствия желающих. В итоге регоператор заключил договор с входящим в его же группу компаний «Чистый город». Антимонопольная служба предписала компании все же пройти через процедуру выбора поставщика услуг по транспортировке отходов. В том числе для того, чтобы доступ на этот рынок могли получить иные хозяйствующие субъекты.

УК «ПЖКХ» попыталось оспорить решение УФАС в суде, но потерпело неудачу. В результате на основе вынесенного УФАС решения было возбуждено административное производство. К компании были применены штрафные санкции — порядка 19 млн рублей.



