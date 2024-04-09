УК «ПЖКХ» заплатила 6,5 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду

Региональный мусорный оператор, УК «ПЖКХ», оплатил долг за негативное воздействие на окружающую среду в стократном размере, 6,5 млн рублей, по решению судов трех инстанций. Предприятие работало без разрешительных документов в течение 2021 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«„УК „ПЖКХ“ оплатило задолженность по плате за НВОС за 2021 год в размере более 6,5 млн руб. Установлено, что регоператор по двум объектам — полигону ТБО по улице Химическая и полигону „Восточный“ произвел начисление суммы платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в декларации за 2021 год в отсутствие разрешительных документов. Поэтому было произведено начисление с применением сверхлимитного коэффициента 100 к ставкам платы за период в отсутствие разрешительных документов», — пояснили в пресс-службе.

В установленный законом срок регоператор оплату не произвел. По результатам рассмотрения иска Арбитражный суд РТ потребовал выплатить свыше 1,5 млн рублей. Апелляционная инстанция не согласилась с решением Арбитражного суда и изменила сумму к взысканию на более чем 6,5 млн рублей. Кассационная инстанция поддержала постановление 11-го Арбитражного апелляционного суда.

После постановления Арбитражного суда кассационной инстанции ООО «УК „ПЖКХ“» оплатило сумму доначислений в полном объеме.

«Сейчас идет новое разбирательство с компанией, на этот раз на 12 млн рублей, две судебные инстанции уже поддержали наши требования», — добавили в пресс-службе министерства.