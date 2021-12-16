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Экология
16 декабря 2021  23:08

УК «ПЖКХ» закупила 55 единиц нового спецтранспорта

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Более 300 единиц спецтехники ежедневно задействует в вывозе твердых коммунальных отходов в Западной зоне деятельности регоператор «УК «ПЖКХ». Об этом сообщает пресс-служба организации. 

«По итогам 2021 года генеральным подрядчиком по вывозу отходов дополнительно приобретено 55 единиц спецтранспорта. Это малотоннажные мусоровозы, большие мусоровозы, бункеровозы и легковые автомобили для мобильных бригад дворников. При покупке мусоровывозящей техники основной упор делается на приобретение малогабаритных мусоровозов», — сказано в сообщении.

Кроме того, регоператор проводит работу по обновлению автопарка. Покупка новых мусоровозов позволяет организовывать вывоз отходов по графику и не создавать перенакоплений отходов на контейнерных площадках.

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