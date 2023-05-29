УК «ПЖКХ» вывезла более 12 тонн отходов с Казанского марафона

27 человек – 10 сотрудников УК «ПЖКХ» (входит в группу компаний «РТ-Инвест») вместе со своими детьми – приняли активное участие в массовых забегах на Казанском марафоне – 2023, состоявшемся в столице Татарстана 27-28 мая. 17 ребят в возрасте от 2 до 9 лет состязались в специальном марафоне для маленьких спортсменов TIMERKIDS, а их родители – работники УК «ПЖКХ» – в забегах на дистанции 3 км, 10 км, 21.1 км и 42 км.

В марафонском забеге на самую длинную дистанцию принял участие сотрудник компании Андрей Губин, успешно преодолев 42 км за 5 часов 39 минут. Дмитрий Макаров, защищавший честь предприятия на дистанции 21,1 км, достиг финиша через 1 час 55 минут. Дистанцию в 10 км за 54 минуты 48 секунд пробежала сотрудник УК «ПЖКХ» Татьяна Емельянова. Остальные участники также успешно завершили массовый забег, продемонстрировав хорошие результаты.

Помимо участия в состязаниях, региональный оператор УК «ПЖКХ» обеспечил массовое спортивное мероприятие баками для сбора ПЭТ и ТКО на всех территориях соревнований. В 12 точках Казани были специально установлены 52 емкости для сбора ПЭТ (контейнеры-сетки) и 39 – для складирования твердых коммунальных отходов. В целях поддержания в столице Татарстана чистоты и эстетики компания организовала регулярный централизованный вывоз отходов с мест установки баков во время проведения соревнований и в течение нескольких последующих дней, пока проходит уборка города.

За период с 26 по 28 мая с мест проведения соревнований регоператор УК «ПЖКХ» вывез более 12 тонн (129 кубометров) отходов, включая 1,8 тонны ПЭТ.