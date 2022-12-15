УК «ПЖКХ» выставит счета за вывоз ТКО за несколько лет жителям частных домов Татарстана

С начала 2022 года УК «ПЖКХ» проанализировала соотношение объемов вывезенного мусора в трех районах Татарстана и поступившей оплаты за эту услугу. Выяснилось, что в некоторых районах начисления за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами производились не всем жителям, заявили в пресс-службе регионального оператора.

«Долги по начислениям за вывоз ТКО имеют абоненты 13,7 тыс. лицевых счетов в Лаишевском районе на сумму 14,8 млн рублей, в Зеленодольском районе — 15 тыс. на сумму 11,8 млн, в Кукморском — 12 тыс. на сумму 6,7 млн рублей. Не все собственники заключили договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, что не снимает с них обязанности производить оплату за данную услугу», — пояснили в пресс-службе.

Сложившуюся ситуацию представители регоператора обсудили на встрече с руководителем исполкома Лаишевского района Анатолием Новиковым. Было принято решение начислять оплату за услуги регионального оператора с момента начала его работы — 1 января 2019 года. Долг будет пропорционально распределен на три месяца. Первая сумма за услугу будет начислена в декабре 2022 года и появится в платежках в январе 2023 года. Оставшиеся части долга люди увидят в счетах в феврале и в марте.

Счета с доначислениями за услугу по обращению с ТКО в январе придут также жителям Зеленодольского и Кукморского районов. К концу 2023 года счета с доначислением за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами получат абоненты всех муниципалитетов Западной зоны республики — то есть жители Казани и 21 района.

«В Казани и в других районах Западной зоны доначисления будут производиться только жителям индивидуальных жилых домов. Доначисления жителям многоквартирных домов производиться не будут. Работа по выверке и доначислениям завершится в первой половине 2023 года. Сумма доначислений зависит от даты регистрации индивидуальных жилых домов и количества проживающих. Расчеты будут производиться согласно установленному нормативу — 112,73 рубля с человека в месяц (с НДС)», — уточнили в пресс-службе УК ПЖКХ.

По всем вопросам татарстанцы могут обратиться в ООО «УК „ПЖКХ“» по телефону: 8 (843) 260-02-40.