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Общество 25 мая 2023 10:20

УК «ПЖКХ» выделил 845 млн рублей на вывоз ТКО из четырех районов Казани

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Регоператор УК «ПЖКХ» выделил 845 203 096 рублей на вывоз твердых коммунальных отходов. Услуги будут предоставляться по Вахитовскому, Ново-Савиновскому, Приволжскому и Советскому районам Казани, говорится на портале госзакупок.

Срок исполнения услуги — с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года. За это время, как ожидается, будет вывезено более 3,2 млн куб. метров ТКО.

#ук пжкх #вывоз мусора
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