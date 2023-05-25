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УК «ПЖКХ» выделил 845 млн рублей на вывоз ТКО из четырех районов Казани
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Регоператор УК «ПЖКХ» выделил 845 203 096 рублей на вывоз твердых коммунальных отходов. Услуги будут предоставляться по Вахитовскому, Ново-Савиновскому, Приволжскому и Советскому районам Казани, говорится на портале госзакупок.
Срок исполнения услуги — с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года. За это время, как ожидается, будет вывезено более 3,2 млн куб. метров ТКО.
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