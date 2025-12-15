УК «ПЖКХ» вычисляет нарушителей на площадках ТКО по видеокамерам

Автоматизированная информационная система «Отходы» позволяет УК «ПЖКХ» контролировать объемы вывезенного мусора с контейнерных площадок, а видеокамеры – находить нарушителей, сбрасывающих строительный мусор. Об этом сообщила сегодня заместитель директора УК «ПЖКХ» Юлия Жандарова на заседании в Госкомитете РТ по тарифам.

«Если камера установлена и работает в автоматическом режиме, можем привлекать к ответственности собственника транспортного средства. У нас две пилотные контейнерные площадки, где фиксируем нарушения», – сказала она.

Жандарова также сообщила, что УК «ПЖКХ» обслуживает 1,5 тыс. населенных пунктов с общим охватом более 2 млн человек. Ежегодный объем образования отходов превышает 800 тыс. тонн или 10 млн кубометров. Основная доля отходов приходится на Казань.

«Ежедневно нашими мусоровозами выполняется примерно 8 тыс. заданий, задействовано около 300 специалистов и 200 единиц спецтехники, которые работают в две смены. В итоге мы вывозим от 2,5 до 3 тыс. тонн каждый день», – рассказала Жандарова.

Управлять такими потоками вручную невозможно, поэтому используется единая система на основе АИС «Отходы». С помощью данной системы региональный оператор мониторит потоки ТКО, начиная с формирования заявок на вывоз и заканчивая процессом размещения отходов на полигоне или на мусороперегрузочной сортировочной станции.

«Имеется единая нормативно-справочная информация обо всех отходообразователях, контейнерных площадках и периодичности вывоза. Для удобства работы создан чат-бот, где можно подать заявку на вывоз ТКО», – уточнила Жандарова.