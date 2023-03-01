УК «ПЖКХ» в Татарстане активно обновляет инфраструктуру системы обращения с отходами

В 2023 году УК «ПЖКХ» (входит в группу компаний «РТ-Инвест») активно обновляет инфраструктуру системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На территории Западной зоны Республики Татарстан уже в марте появятся дополнительная техника, баки для накопления ТКО, автоматизированная мойка для контейнеров и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках программы обновления автопарка региональные оператор собирается в 2023 году закупить 45 мусоровозов (сейчас в наличии 210), предназначенных для сбора, уплотнения, транспортирования и разгрузки ТКО в местах захоронения. В том числе будут приобретены специализированные мусоровозы с функцией мойки и дезинфекции контейнеров.

Первые девять машин начнут эксплуатироваться уже в марте — для усиления вывоза отходов в начале высокого сезона, который стартует в середине апреля с городского субботника и продлится до начала октября. Оставшиеся 36 единиц будут введены в работу до июля 2023 года.

Вся новая техника будет отечественного производства, при этом машины отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и пониженным расходом моторного топлива. Транспорт оснащен модулями ГЛОНАСС и тахографами, позволяющими контролировать расход топлива и маршрут движения, режим труда и отдыха водителей.

С 2019 года региональный оператор УК «ПЖКХ» установил на территории Западной зоны Татарстана почти 8 тыс. контейнеров для сбора ТКО. Половина из них находится в столице республики, 15% — в Зеленодольске, 4% — в Арске, остальные распределены по районам западной части региона. В феврале 2023 года в столице республики регоператор продолжил работу по замене старых металлических баков на новые современные контейнеры.

В феврале 2023 года компания заменила 185 баков старого типа объемом 0,75 куб. метра на 130 новых баков европейского образца объемом 1,1 куб. метра. На территориях многоквартирных домов на 21 контейнерной площадке 67 баков объемом 0,75 куб. метра заменили на 45 евробаков. В бюджетных организациях на 25 площадках 118 старых контейнеров заменили на 85 евробаков.

С начала своей деятельности компания ежегодно увеличивает количество установленных современных евроконтейнеров и сетчатых баков для раздельного сбора отходов. В первый год работы регоператор установил 1100 контейнеров, почти столько же — в 2020 году, более 2 тыс. в 2021-м и почти 3,5 тыс. в 2022-м. С начала 2023 года уже установлено 300 контейнеров, а до конца года их число превысит 3 тыс. Всего в контейнерно-бункерном парке компании насчитывается почти 45 тыс. емкостей для ТКО.

Еще одно важное направление деятельности УК «ПЖКХ» — работа по обращениям граждан. Регоператор постоянно мониторит сообщения от жителей Западной зоны РТ, которые поступают через системы «Народный контроль» и «Открытая Казань». На каждое обращение компания незамедлительно реагирует и дает ответ. В феврале 2023 года от граждан через «Народный контроль» поступило 38 обращений (в январе их было 157). Через «Открытую Казань» в адрес УК «ПЖКХ» в феврале направлено 71 обращение (в январе — 413). Снижение количества жалоб почти в пять раз в течение месяца достигнуто благодаря грамотно выстроенной системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «ПЖКХ» (входит в группу компаний «РТ-Инвест») осуществляет свою деятельность с 1 января 2019 года по Западной зоне Республики Татарстан — в городе Казани и 21 муниципальном районе. На данной территории проживают 2 млн человек. В зоне деятельности регоператора ежегодно образуется более 900 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, из них в Казани — 580 тыс. тонн, а на территории 21 района — 320 тыс. тонн. Количество отходов растет из года в год. Для успешного функционирования и развития системы обращения с ТКО регоператор постоянно обновляет инфраструктуру.