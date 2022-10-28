УК ПЖКХ увеличил сортировку стекла на 61%

За 9 месяцев 2022 года на сортировочных комплексах УК «ПЖКХ» отсортировано более 635 тонн ПЭТ-бутылок, более 486 тонн макулатуры различного вида, 846 тонн стеклотары. Об этом сообщает сегодня пресс-служба регоператора.

«Значительную динамику показало извлечение стеклотары, рост составил 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 846 тонн в 2022 году против 323 тонн за 9 месяцев 2021 года. Извлечение ПЭТ-тары за два года выросло на 45,4% – с 437,9 тонн до 635 тонн», – сказано в сообщении.

В третьем квартале этого года на сортировочной станции по ул. Васильченко в Казани обновили вторую линию сортировки. Отобранное вторсырье покупают компании из Татарстана, Нижегородской и Московской областей.

В дальнейших планах – строительство нового мусоросортировочного завода в Зеленодольском районе республики мощностью 900 тыс. тонн. Ожидается, что он позволит проводить полноценную сортировку всех отходов западной зоны.