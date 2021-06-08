УК «ПЖКХ» установит в западной зоне Татарстана 5 тыс. мусорных контейнеров

Благодаря реализации инвестиционных программ в 2021 году ООО «УК „ПЖКХ“» планирует совместно с подрядными организациями и муниципальными образованиями обновить более 5 тыс. емкостей для сбора отходов в западной зоне Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Установка новых евроконтейнеров на площадках накопления твердых коммунальных отходов и замена устаревших железных баков — одна из основных задач инвестиционной программы. В 2021 году региональным оператором на указанные цели запланированы расходы в объеме 26 млн рублей», — рассказали в компании.

«Предполагается приобретение 1450 емкостей для ТКО, в том числе будут закуплены и установлены металлические сетчатые контейнеры для раздельного сбора отходов в количестве 1200 единиц», — уточнили в пресс-службе.

Потребность в обновлении контейнеров испытывают районы республики. Только в западной зоне замене или обновлению подлежат более 2 тыс. емкостей для сбора мусора. В частности, в Казани запланировано обновление тысячи контейнеров на 393 площадках. В текущем году УК «ПЖКХ» установила первые 375 новых емкостей в Ново-Савиновском районе города.