УК «ПЖКХ» уличили в начислении платы за невывезенный мусор в трех районах Татарстана

Несмотря на действующий запрет на проведение проверок Управление ФАС по РТ в этом году зафиксировало рост количества нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых монополистами. Немало нарушений выявлено на рынке коммунальных услуг. Об этом сообщил сегодня замруководителя Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь на публичных обсуждениях правоприменительной практики антимонопольной службы.

«Особое внимание при осуществлении контроля уделялось рынку коммунальных услуг. Часто встречаются нарушения порядка ценообразования в сферах водоснабжения и водоотведения. В этом году в Азнакаевском и Камско-Устьинском районах выявлены факты нарушений порядка ценообразования на услуги по приему и переработке сточных вод», — сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Спикер отметил, что ненадлежащее качество услуг по тепло- и горячему водоснабжению также может стать предметом антимонопольного контроля. Управление в настоящее время рассматривает дело в отношении ресурсоснабжающей организации, которая неоднократно превышала допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды в Нижнекамске. При этом при проведении расчетов за потребленный коммунальный ресурс организация не снизила размер платы на 0,15% за каждый час превышения.

«Указанные действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства и могут свидетельствовать о намерении извлечь необоснованную выгоду за счет потребителей», — считает Розенталь.

Наибольшее количество жалоб татарстанцев по вопросам злоупотребления доминирующим положением поступило на региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Несмотря на то, что с 2019 года на территории Татарстана действует новая система обращения с отходами, до сих пор остаются населенные пункты, где не организован сбор отходов. В некоторых деревнях и поселках отсутствуют контейнерные площадки, не осуществляется мешочный сбор, информация о них не содержится в территориальной схеме.

«Однако региональный оператор, исходя из того, что жители таких населенных пунктов не были лишены возможности складировать отходы в других населенных пунктах, начислил в 2023 году плату за предыдущие три года. Такая практика выставления платы гражданам носит повсеместный характер. Указанные факты выявлены в Лаишевском, Зеленодольском и Пестречинском районах. В настоящее время управлением возбуждено три дела о нарушениях антимонопольного законодательства», — пояснил Розенталь.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

По его словам, нарушения стали возможны, в том числе, из-за несвоевременного принятия мер органами местного самоуправления по организации контейнерных площадок. Особое внимание специалисты УФАС уделяют контролю за обеспечением прав татарстанцев на социальную догазификацию. С 1 марта 2023 года программа затрагивает медицинские и образовательные организации. Кроме того, она стала бессрочной. В этом году антимонопольное ведомство отмечает тенденцию увеличения нарушений со стороны оператора программы.

«В 2022 году мы выявили шесть нарушений, а в 2023 — девять, растет количество обращений. В настоящий момент на рассмотрении находится более двух десятков обращений граждан по вопросам несвоевременного подключения», — сообщил Андрей Розенталь.

Публичные обсуждения контрольно-надзорной деятельности Татарстанского УФАС России проходят сегодня в Казани. В дискуссии принимают участие представители республиканских и муниципальных органов власти, Прокуратуры РТ, крупнейшие игроки рынка, руководители общественных организаций.