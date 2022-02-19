УК ПЖКХ проводит масштабные проверки договоров на вывоз ТКО

Еженедельные рейдовые проверки на предмет наличия договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, заключенных с региональным оператором, проводит в феврале региональный оператор УК ПЖКХ.

«В течение этой недели специалисты УК ПЖКХ совместно с представителями Минэкологии РТ, муниципальных образований проведут проверку наличия договоров у предпринимателей Лаишевского района. По данным регионального оператора без соответствующих документов в районе деятельность ведут более 500 юрлиц и ИП. Охват договорными отношениями составляет 50%», — отметили в пресс-службе регоператора.

Подобные рейдовые проверки специалисты УК ПЖКХ провели в Алексеевском районе. Там «теневую» деятельность вели 168 организаций, образуя отходы и сбрасывая их на контейнерные площадки для населения. В результате проведенной работы принято более 40 заявок на заключение договоров с региональным оператором, а также составлен список организаций, которые проигнорировали встречу и продолжают работу без соответствующих документов. Все сведения переданы для составления протоколов об административной ответственности.

УК ПЖКХ напоминает, что потребители обязаны заключить договор с региональным оператором и своевременно производить оплату услуги по обращению с ТКО. В случае отсутствия договора юрлицо может быть оштрафовано на сумму от 100 до 250 тыс. рублей.