Мобилизованным татарстанцам пересчитают плату за вывоз мусора

УК «ПЖКХ» начала прием заявлений на перерасчет платы для мобилизованных за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). До окончания службы в армии плата и пени за коммунальную услугу начисляться не будут, что исключит случаи необоснованной задолженности, сообщает пресс-служба регоператора.

В управляющую компанию подали заявления более 300 жителей трех районов Татарстана – Верхнеуслонского, Балтасинского и Атнинского.

Для оформления перерасчета необходимо подать заявление и приложить к нему справку из военкомата о призыве. Документы можно подать в отделении ЕРЦ – «Татэнергосбыт», через администрацию муниципальных районов и по почте: 420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Родины, дом 8, офис 10.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась в период с 21 сентября по 28 октября. Для службы в зоне проведения военной спецоперации призвали 30 тыс. резервистов.