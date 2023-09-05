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Казанцев могут начать штрафовать за парковку на подъезде к мусорным площадкам
Припаркованные автомобили во дворах жилых домов Казани зачастую препятствуют подъезду мусоровозов к контейнерным площадкам. Чтобы решить проблему, сейчас прорабатывается вопрос введения штрафов для водителей. Об этом сообщил сегодня гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов в эфире программы #ТатарстанОнлайн.
«Машин становится все больше и больше. Когда человек приезжает вечером с работы, понятно его желание просто бросить машину и уйти домой отдыхать. Мы работаем с раннего утра, иногда мусоровоз подъезжает в пять-шесть часов, когда еще машины стоят на своем месте, а собственники благополучно спят», – сказал он.
Спикер отметил, что если мусор не вывезен, то страдают жители всего двора. Подобные происшествия фиксируются на фото и видео.
«У нас все водители мусоровозов имеют планшеты, на которые фотографируют контейнерные площадки до и после вывоза мусора в доказательство о проделанной работе. Если нет подтверждающих фотографий, то водители не получают премий», – пояснил Чекашов.
Если проезд к контейнерным площадкам перекрыт припаркованными автомобилями, это тоже фиксируется на фото.
«Мы сейчас совместно с УВД Казани рассматриваем возможность введения штрафов для владельцев таких автолюбителей», – отметил спикер.
Когда мусоровоз не может подъехать и забрать контейнер, а люди продолжают выбрасывать отходы, образуются навалы. В таких случаях подключаются «летучие бригады» – погрузочная техника и самосвал. Спикер назвал такие работы «аварийными».
Чекашов пояснил, что балансодержателем контейнерных площадок является не регорператор, а администрация города, управляющие компании или коммерческие организации, на территории которых они находятся.
В прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн Евгений Чекашов рассказал, почему образуются свалки мусора на контейнерных площадках, о раздельном сборе, сортировке отходов и ответил на вопросы татарстанцев.
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