Казанцев могут начать штрафовать за парковку на подъезде к мусорным площадкам

Припаркованные автомобили во дворах жилых домов Казани зачастую препятствуют подъезду мусоровозов к контейнерным площадкам. Чтобы решить проблему, сейчас прорабатывается вопрос введения штрафов для водителей. Об этом сообщил сегодня гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Машин становится все больше и больше. Когда человек приезжает вечером с работы, понятно его желание просто бросить машину и уйти домой отдыхать. Мы работаем с раннего утра, иногда мусоровоз подъезжает в пять-шесть часов, когда еще машины стоят на своем месте, а собственники благополучно спят», – сказал он.

Спикер отметил, что если мусор не вывезен, то страдают жители всего двора. Подобные происшествия фиксируются на фото и видео.

«У нас все водители мусоровозов имеют планшеты, на которые фотографируют контейнерные площадки до и после вывоза мусора в доказательство о проделанной работе. Если нет подтверждающих фотографий, то водители не получают премий», – пояснил Чекашов.

Если проезд к контейнерным площадкам перекрыт припаркованными автомобилями, это тоже фиксируется на фото.

«Мы сейчас совместно с УВД Казани рассматриваем возможность введения штрафов для владельцев таких автолюбителей», – отметил спикер.

Когда мусоровоз не может подъехать и забрать контейнер, а люди продолжают выбрасывать отходы, образуются навалы. В таких случаях подключаются «летучие бригады» – погрузочная техника и самосвал. Спикер назвал такие работы «аварийными».

Чекашов пояснил, что балансодержателем контейнерных площадок является не регорператор, а администрация города, управляющие компании или коммерческие организации, на территории которых они находятся.

В прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн Евгений Чекашов рассказал, почему образуются свалки мусора на контейнерных площадках, о раздельном сборе, сортировке отходов и ответил на вопросы татарстанцев.