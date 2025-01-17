УК ПЖКХ ответила на критику Шадрикова в отношении полигона на улице Химической

У регионального оператора — УК «ПЖКХ» нет обязательств по рекультивации полигона. Это следует из подписанного много лет назад концессионного соглашения. Об этом заявил сегодня гендиректор регоператора Евгений Чекашов.

«У нас нет на это тарифной надбавки. Нет состава тарифа для того, чтобы проводить рекультивацию. Те заявления, которые делает наш уважаемый министр, должны быть подтверждены не просто желанием кого-то очередной раз нагрузить бизнес, но и должны быть подтверждены каким-то рублем», — сказал он в ответ на вчерашнюю критику министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова, прозвучавшую на итоговом заседании коллегии профильного ведомства в Казани.

Выступая на заседании коллегии, Шадриков сообщил, что хотя полигон по улице Химическая закрыт, он по-прежнему вносит вклад в загрязнение воздуха в северной части Казани и является одним из источников сероводорода.

«Коллеги, не рассчитывайте на федеральное финансирование. Объекты, где есть эксплуатирующие организации, не могут быть включены в федеральные проекты. Рекультивация — обязанность эксплуатирующей организации, в данном случае УК „ПЖКХ“. Контроль — за Росприроднадзором», — подчеркнул вчера Шадриков, обращаясь к представителям регоператора.

В ответ на это Евгений Чекашов заметил, что УК «ПЖКХ» строит и проектирует новые полигоны.

«Мы построили полигон „Восточный“, вторую карту, проектируем полигон в Алексеевском районе, ведем раздельный сбор мусора, у нас работает мусоросортировочная станция, и это заложено в тарифе. Конечно, тарифа недостаточно для того, чтобы все хотелки жителей реализовывать. Очень важно понимать: Казань — город-миллионник, который принимает много серьезных мероприятий, он должен быть чище, чем все остальные города. Мы максимально это делаем. Хотелось бы, чтобы наши действия учитывались при принятии тарифов», — подчеркнул он.

Чекашов также обратил внимание на то, что полигон «Восточный» строился в том числе и на кредитные средства. Однако процентную ставку по кредиту Госкомитет РТ по тарифам не учел при утверждении тарифа.

«Безусловно, рекультивацию нужно делать. Для начала нужно заказать проект, на его основании делать рекультивацию, изыскивать средства для этого», — пояснил Чекашов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

По закону рекультивация — обязанность собственника, а это город, добавил собеседник. Кроме того, он отметил, что УК «ПЖКХ» — открытая организация и в ближайшее время приглашает блогеров, активистов и всех желающих на экскурсии по полигонам «Восточный» и на улице Химическая.