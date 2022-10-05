УК ПЖКХ отправил на переработку 11 тонн покрышек для дальнейшего обустройства площадок

ООО «УК «ПЖКХ» отправил на переработку очередную партию старых автомобильных шин и покрышек – токсичных отходов, не подлежащих захоронению. В этот раз 11 тонн резиновых отходов направились на переработку в Тюлячинский район, сообщает пресс-служба регоператора.

Шины, покрышки и автомобильные камеры не относятся к ТКО, поэтому их нельзя складировать на специализированных контейнерных площадках, а также на площадках для крупно-габаритных отходов. Ответственность за утилизацию шин лежит на собственниках, подчеркнули в компании.

Регоператор рекомендует сдавать такие отходы за небольшую плату в шиномонтажные мастерские. Однако такие отходы люди зачастую относят в емкости для ТКО. На сортировочной станции сотрудники региооператора отбирают их из общей мусорной массы, а затем отправляют на переработку в специализированные компании.

В ближайшее время готовится к отправке следующая партия. Из полученного сырья на предприятии изготавливают материалы для обустройства детских и спортивных площадок.