В Татарстане определены победители конкурса «Вторая жизнь отходам!»

15 ноября, во Всемирный день рециклинга, стали известны победители конкурса детского рисунка «Вторая жизнь отходам!». Школьники получат ценные подарки и грамоты, сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

«За месяц ребята в возрасте от 7 до 12 лет прислали более 100 творческих работ. Задача участников конкурса заключалась в том, чтобы показать, что можно сделать из переработанного вторсырья, каким образом отходы получают вторую жизнь. По итогам конкурса члены жюри определили тройку победителей. В нее вошли Таира Садыкова из Кукморского района, Малика Шагабиева из Казани и Кирилл Самигуллин из Высокогорского района», - сказано в сообщении.

Регоператор уделяет особое внимание вопросам раздельного сбора отходов. В Казани вывоз отходов осуществляется дуальным способом, с последующей досортировкой на мусоросортировочной станции МПС- 1 по 17 фракциям, где отходы получают вторую жизнь после предварительного разбора и подготовки. В дальнейшем макулатуру перерабатывают в упаковку для продуктов питания, утеплители и журналы, пластиковые бутылки, а также спортивные куртки, посуду, каски, футболки, скейтборды, велосипеды, уличные скамейки. Из отработанных шин получается покрытие для детских площадок, строительные материалы и другие изделия.