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Экология
14 апреля 2022  04:07
Наталья Рыбакова

УК «ПЖКХ» устранит задержки с вывозом мусора с ул. Подгорной в Казани к концу недели

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Причиной длительных задержек вывоза мусора с улицы Подгорной в Казани стали неблагоприятные погодные условия. Об этом на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам сообщили представители УК «ПЖКХ».

В пресс-службе комитета отметили, что жители казанской улицы оставляли жалобы на задержки вывоза отходов. Представители организации заверили, что проблема будет устранена до конца недели.

Также в систему продолжают поступают жалобы от жителей Заинского района республики, где в прошлом году уже были скорректированы графики вывоза ТКО в ряде населенных пунктов после аналогичных замечаний местных жителей. Представители регоператора ООО «Гринта» вместе с районным исполкомом  повторно проанализируют  графики в целях их корректировки.

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