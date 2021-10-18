В трех поселках Лаишевского района установят новые евроконтейнеры для мусора

Новые контейнеры для сбора мусора установит в скором времени ООО «УК «ПЖКХ» в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Новые емкости появятся в населенных пунктах Габишево, Песчаные Ковали, Сокуры. Всего в ближайшие дни ООО УК „ПЖКХ“ на территории Лаишевского района установит 124 новых евроконтейнера для накопления твердых коммунальных отходов. В селе Сокуры уже установили 40 новых емкостей», — сказано в сообщении.

В целом на территории района регоператор обновил 408 контейнеров. До конца года по республике планируется установка еще 1200 контейнеров для раздельного сбора мусора.