Уиткофф: Россия и США обсудят детали договоренностей

Россия и США проведут обсуждение деталей достигнутых соглашений после переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина 23 марта в Джидде, как сообщил Стив Уиткофф, сообщает РБК. Уиткофф уточнил, что проект соглашения о прекращении огня охватывает атаки на инфраструктуру в целом, а не только на энергетический сектор.

Согласно словам Уиткоффа, представители двух стран обсудят результаты переговоров и ожидают от Украины поддержки этих договоренностей. Он отметил, что соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой включает в себя удары по различным объектам инфраструктуры, а не ограничивается только энергетикой.

Спецпосланник подчеркнул, что стороны согласовали два основных момента: прекращение атак на энергетическую и другую инфраструктуру, а также в Черном море. Уиткофф добавил, что ранее между странами не было единого мнения по данным вопросам, но в ходе переговоров они смогли достичь согласия, и осталось немного времени до полного прекращения огня.

По его мнению, взаимодействие Москвы и Вашингтона по украинскому конфликту приносит «позитивные результаты». Он также сообщил, что делегацию США на встрече возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник Президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Дональд Трамп выразил желание наладить отношения с Россией.