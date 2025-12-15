Уиткофф: На переговорах в Берлине был достигнут значительный прогресс

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о значительном прогрессе в ходе обсуждений с украинской стороной комплексного плана мирного урегулирования. Об этом он написал в Х.

Переговоры проходили в Берлине. В обсуждениях помимо Уиткоффа участвовали глава Украины Владимир Зеленский и зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после краткого приветствия покинул переговоры.

«Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – анонсировал Уиткофф.

Напомним, что ранее спецпредставители США летали в Россию на встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным, где согласовывали параметры мирного урегулирования на Украине. Позже Президент США Дональд Трамп охарактеризовал эти переговоры, как «очень хорошие».