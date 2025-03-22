Уиткофф: боевые действия в Черном море могут прекратиться уже на следующей неделе

Спецпредставитель Президента США Стивен Уиткофф заявил, что мораторий на военные действия в Черном море может вступить в силу в ближайшие дни. По его словам, стороны уже достигли определенного прогресса, однако для полного прекращения конфликта «есть условия, которые потребуются России». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы пришли к этому решению, и оно будет реализовано в течение следующей недели или около того. Остались детали, которые нужно обсудить, но это уже часть переговоров. Это важно», – отметил Уиткофф.