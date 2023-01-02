«От стола держаться подальше»: главный нарколог РТ о том, как не уйти в запой в праздники

Пить каждый день все праздники – верный путь к алкоголизму. Есть ли разница, насколько крепкий алкоголь употреблять? Как построить каникулы так, чтобы не уйти в запой? Об этом и многом другом «Татар-информу» рассказала главный нарколог Министерства здравоохранения Татарстана Резеда Хаева.

Резеда Хаева: «Крепость алкоголя и его вред здоровью не взаимосвязаны, вреден любой алкоголь, даже с небольшим содержанием спирта»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Алкоголь каждый день – верный путь к зависимости»

Традиция каждый день выпивать в новогодние праздники может привести к алкоголизму, уверена главный нарколог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического наркологического диспансера Резеда Хаева.

«Есть у нас пациенты, которые, к сожалению, считают, что в праздники можно хорошо выпить, потом они попадают и к нам в клинику и в другие больницы. В стационарах врачи готовы оказать всю необходимую помощь, но прежде всего, не надо до этого доводить», – подчеркнула специалист в беседе с «Татар-информом».

Случается, в новогодние праздники люди попадают в наркодиспансер с белой горячкой и другими психосоматическими проблемами. Срываются даже те, кто бросил пагубную привычку.

Крепость алкоголя и его вред здоровью не взаимосвязаны, вреден любой алкоголь, даже с небольшим содержанием спирта. Шампанское ли, водка ли – неважно, в любом из этих напитков содержится этиловый спирт.

«Наш мозг, который принимает фужер шампанского, уже через 15 минут начинает реагировать по-другому. Клетки гемоглобина вместо того, чтобы отталкиваться друг от друга, начинают слепляться в микротромбы, и кровеносная система гоняет эти комки по всему организму, пока они не доберутся до головного мозга. Микротромбы закупоривают сосуды головного мозга, и в эти участки не поступает кровь, в дальнейшем происходит омертвление клеток, что и приводит к торможению нервной системы», – объяснила механизм действия любого спиртного нарколог.

Поэтому утверждение, что от шампанского ничего не будет, совершенно неверное. Его действие так же губительно, как и любого другого алкоголя.

«В стационарах врачи готовы оказать всю необходимую помощь, но прежде всего, не надо до этого доводить» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Отравить организм можно даже небольшим количеством алкоголя»

Стопроцентно работающий вариант избежать похмелья, запоя и плохого самочувствия из-за алкоголя – это не пить вообще. Нарколог напомнила жителям республики, что спиртное – настоящий враг для здоровья.

Убежденность в том, что алкоголь расслабит, увы, разбивается о реальность. После приятной фазы люди теряют контроль над ситуацией. После эйфории уже следующая рюмка или бокал могут привести к агрессии, тревожности, унынию. А дальнейшее употребление уже опасно для жизни, человек не может самостоятельно передвигаться, начинает засыпать. Это состояние может незаметно перейти в сопор, когда человек теряет сознание, могут появиться судороги, рвота. Это уже симптомы интоксикации. Значит, что помощь медиков уже необходима.

«Алкоголь не расслабляет, алкоголь вызывает, наоборот, торможение центральной нервной системы, поэтому сначала снижается критика к тому, сколько выпил, потом критика к ситуации, и человек незаметно, рюмочка за рюмочкой, может получить осложнение для здоровья. Желание расслабиться иногда может закончиться очень печально», – рассказала врач.

Спиртное может вызвать обострение всех хронических заболеваний – например, гастрита, почечной недостаточности, сердечных проблем.

«Чаще всего люди с какими-то хроническими заболеваниями, ОРЗ, имеющие низкий иммунитет, могут попасть в больницу с обострением или получить отравление, употребив даже небольшое количество алкоголя», – добавила Резеда Хаева.

Молодежь все чаще отдает предпочтение здоровому образу жизни и проводит новогодние каникулы активно: ходят в лес, катаются на лыжах Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Главное – уйти подальше от стола»

Новогодние праздники можно провести и без алкоголя. Нарколог уверена, что достаточно просто спланировать их так, чтобы проводить за столом как можно меньше времени, лучше больше гулять. Существует множество зимних забав и видов спорта, которые сделают новогодние праздники интересными.

По словам врача, молодежь все чаще отдает предпочтение здоровому образу жизни и проводит новогодние каникулы активно: ходят в лес, катаются на лыжах.

«Татарстанцы имеют возможность заниматься скандинавской ходьбой, лыжами. Очень много катков залито в этом году. Желаю всем провести Новый год в таком настроении», – заметила главный нарколог республики.

Резеда Хаева подчеркнула, что нередко алкоголики начинают обещать, что бросят на следующей неделе, через месяц, после праздников, однако все эти обещания не исполняют Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Алкоголизм наступает незаметно»

Алкоголизм формируется незаметно. Заметить, что человек зависим, можно по тому, как он расставляет приоритеты в жизни. Если первостепенно для него пойти и выпить – это повод обратиться к специалистам.

Резеда Хаева подчеркнула, что нередко алкоголики начинают обещать, что бросят на следующей неделе, через месяц, после праздников, однако все эти обещания не исполняют.

«“Как же в праздник не выпить?...”, “Пью каждый день, праздники же” – это повод к самооправданию. На самом деле, праздник не для того, чтобы употреблять алкоголь, а для того, чтобы внимание уделить себе, семье, своему здоровью, активному отдыху. Не думаю, что праздники ограничиваются только застольями», – заключила врач.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»