Угрозы Трампа и условия Зеленского: почему с Россией невозможен разговор с позиции силы

Лихорадочная деятельность Дональда Трампа на посту президента США продолжается. Дональд Трамп обратился к российскому руководству и предложил развилку – либо мир с Украиной на условиях Америки, либо дальнейшая эскалация с США через введение новых санкций. Почему эти «пряники и кнуты» не пройдут – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Дональд Трамп: «Если мы не заключим «сделку», причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам»

Фото: en.kremlin.ru

Общение через соцсети

Дональд Трамп избрал весьма необычную форму коммуникации с российским руководством – через пост в социальной сети Truth Social. Хотя для подобной коммуникации есть нормальные дипломатические каналы.

Как и положено хорошему торговцу, Трамп начал пост с похвалы в адрес России. Он отметил, что любит российский народ и у него всегда были хорошие отношения с Путиным.

«Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 млн жизней», – подчеркнул Трамп, отметив, что теперь он намерен «оказать очень большую услугу» Москве.

Тут, конечно, может покоробить фраза о том, что Россия всего лишь «помогла» (по Трампу получается, что Гитлера одолела все-таки Америка). Ну хорошо, не будем придираться к импульсивному и много говорящему Дональду Фредовичу – будем читать его пост дальше. А дальше, после объятий, России показывают «ножичек».

«Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну! Она будет только хуже. Если мы не заключим «сделку», причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам», — написал Трамп.

Трамп 20 января заявил, что Владимир Зеленский сообщил ему о намерении заключить соглашение Фото: скриншот видео

Что значит мирная сделка по Трампу

В первую очередь сделка должна учитывать именно американские интересы. Ну и интересы киевского режима.

Неслучайно сам Трамп в ходе общения с журналистами после инаугурации 20 января заявил, что Владимир Зеленский сообщил ему о намерении заключить соглашение. Но есть ли такое желание у российского президента, он не знает.

Что хочет Зеленский и что хочет Путин?

В интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что будет готов к переговорам с Россией, если они будут вестись из «сильной позиции». Для этого Украина должна получить необходимые гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

«Если Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути», – сказал Зеленский.

По его словам, справедливым условием начала мирных переговоров был бы отвод российских войск по крайней мере на линию до 24 февраля 2022 года.

Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова будет к переговорам о мире, только если Украина выведет свои войска из четырех областей – новых российских регионов Фото: kremlin.ru

Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова будет к переговорам о мире, только если Украина выведет свои войска из четырех областей – новых российских регионов. Курская область вообще не обсуждается – там не должно быть украинских военных. Пока все идет к тому, что Россия выдавит их оттуда в ближайшее время, так что это не повод для переговоров.

Пустые угрозы

Как видите, позиции России и Украины диаметрально противоположны. Следовательно, никакой почвы для мирных переговоров здесь не просматривается.

То есть, по идее, Трампу придется реализовывать свои угрозы, если он не хочет прослыть пустобрехом. Вот только незадача – на Россию уже с 2014 года оказывается беспрецедентное давление. Число санкций превышает 14 тысяч. Куда уж дальше? Что еще тут можно придумать? И самое смешное, что, несмотря на беспрецедентность, санкции против России не работают. Жизнь осложняют, но и с ними Россия благополучно развивается, и не получилось так, как говорил Барак Обама: «Российская экономика будет разорвана в клочья».

В связи с этим можно вспомнить, что еще в 2018 году Путин сказал, что иногда думает, что если бы все, кто планирует и готовит антироссийские ограничительные меры, «ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее», то для России это было бы хорошо, так как развязало бы руки для защиты национальных интересов средствами, которые мы посчитаем наиболее эффективными.

Трамп стал сдвигать сроки по мирному урегулированию и перекладывать ответственность на других Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Если Трамп действительно выберет такую стратегию, то он сам загонит себя в тупик, лишившись всех возможностей для дипломатического маневра на важнейшем российском треке.

Словно понимая, что он, мягко говоря, не прав, Трамп стал сдвигать сроки по мирному урегулированию и перекладывать ответственность на других. На этой неделе американские СМИ сообщили, что Трамп поручил своему специальному посланнику Киту Келлоггу положить конец войне в течение 100 дней.

Напомним. что ранее, во время предвыборной кампании Трамп грозился прекратить конфликт на территории так называемой Украины в течение 24 часов, если он победит. После победы на выборах Трамп стал постепенно сдвигать сроки, поясняя, что ему следует сначала поговорить с Путиным, что он намерен сделать сразу же после инаугурации.

А теперь уже и не Трамп будет над этим работать, и уже 100 дней появились. В общем, все как в русской поговорке – «Поспешишь – людей насмешишь».