Есть ли угроза исчезновения: экоактивисты посчитали на Казанке краснокнижную сальвинию

Учет сальвинии плавающей – редкого папоротника, занесенного в Красную книгу Татарстана, провели экологи-любители на Казанке. Полученные данные они сообщат в Госкомитет РТ по биоресурсам.

«Это растение – памятник биологической истории. Это маленькая плавающая травка, которая является хорошим биологическим фильтром очистки воды от любых химических соединений, неестественных для природы. Это естественный биофильтр, который невозможно ничем заменить», – сообщил «Татар-информу» участник учета, экоактивист Тимур Ескараев.

Сальвиния помогает очищать воду от фосфора, азота, магния и некоторых других веществ. Поэтому в 2020 году на Большом Лебяжьем ее высадили, чтобы ускорить реабилитацию озера. Эксперимент провели сотрудники Комитета внешнего благоустройства исполкома города и экологи-активисты. С разрешения Госкомитета РТ по биоресурсам они собрали четыре ведра сальвинии на берегу Казанки, на территории Русско-Немецкой Швейцарии, а затем перенесли их. Однако растение не прижилось.

«На Лебяжьем для нее – неподходящие условия. Ей нужно плавать в камышах, зарослях тростника или среди рогоза. Она там сбивается в плотный покров», – пояснил Ескараев.

Чуть позже капризное растение по неизвестным причинам неожиданно исчезло с правого берега Казанки, но со временем популяция восстановилась. Ескараев отметил, что его единичные экземпляры были замечены этим летом возле Чаши. Однако растение может исчезнуть вследствие неблагоприятных условий, в результате колебаний уровня водохранилища, и поэтому требует особого внимания и защиты, считает он.

Учет плавающего папоротника на Казанке проходил в выходные дни в два этапа. К мероприятию привлекались представители местного отделения Всероссийского общества охраны природы, участники кружка юннатов при КНИТУ вместе с родителями. Подсчет выполнен приблизительно из-за сложности учета в сплошных зарослях рогоза и тростника.

Участки, куда невозможно было доплыть на лодке или дойти в болотных сапогах, не учитывались. Примерная численность популяции составила около 108 тыс. экземпляров.

В целом по итогам проведенного учета его инициатор – руководитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы, заведующий лабораторией КНИТУ Сергей Мухачев – пришел к выводу, что, несмотря на колебания уровня воды на Куйбышевском водохранилище, угрозы исчезновения сальвинии нет. Ее популяция достаточно большая, папоротник находит себе хорошие условия для размножения.

Кроме того, в акватории реки было обнаружено 15 цапель, две выпи, более 20 чомг, множество уток и даже замечен орлан-белохвост.