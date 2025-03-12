«Угрожал убийством судье и гособвинителю»: в Казани снова судят «серпуховского маньяка»

Уроженец Белоруссии, прославившийся своей жестокостью в России в 2007 году, снова на скамье подсудимых. Несмотря на то что мужчина получил 20 лет «строгача» в 2009 году, он продолжает совершать преступления и получать новые сроки. О том, чем прославился маньяк и как затягивается процесс в Казани, узнал «Татар-информ».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Из тюрьмы угрожал судье и государственному обвинителю убийством»

Приволжский суд Казани приступил к рассмотрению нового уголовного дела «серпуховского маньяка» – гражданина Белоруссии Олега Салтруковича. Он угрожал судье и помощнику прокурора, что убьет их.

Его обвиняют по статьям об угрозе или насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Как стало известно «Татар-информу», по версии следствия, в марте 2021 года Салтрукович из тюрьмы написал письмо помощнику прокурора Приволжского района Казани с угрозами убийства – таким образом, он получил эпизод об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Примерно в те же дни, Олег Салтрукович возмутился суровым приговором своему приятелю и написал еще одно письмо с угрозой убийства, на этот раз на имя судьи.

Это уже не первое заседание по новому делу Олега Салтруковича в Казани, но его никак не могут начать. Все дело в том, что гражданин Белоруссии настаивает на переводчике и специально затягивает процесс.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, в консульстве Белоруссии заявили, что в стране два официальных языка – это русский и белорусский, поэтому помочь с переводчиком не могут.

Это не первое появление «серпуховского маньяка» в Приволжском суде Казани, еще в 2015 году его судили здесь за то, что он напал на конвоира. Тогда пресс-служба УФСИН России по РТ ответила, что Салтрукович – злостный нарушитель правил внутреннего распорядка и установленного режима содержания.

«Осужденный был вызван на дисциплинарную комиссию за очередное нарушение – перемещался в строю, мешал проведению проверки. Такие проверки проводятся дважды в день, их цель – убедиться, что все осужденные находятся на месте. За очередное нарушение ему было определено наказание в виде 5 суток штрафного изолятора. После выхода из помещения, где проходила комиссия, осужденный Салтрукович дважды ударил в голову начальника отряда, которому было поручено препроводить его в ШИЗО. Сотруднику поставлен диагноз ‘’сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, затылочной области’’», – сообщало ведомство.

Приволжский суд Казани признал Салтруковича виновным и назначил ему дополнительно 1 год и 10 месяцев исправительной колонии строгого режима к уже имевшемуся наказанию.

Как получил прозвище маньяка и чем известен?

42-летний Олег Салтрукович «прославился» в России в 2007 году. В подмосковном Серпухове «молчаливый маньяк» совершил 13 преступлений, среди которых убийство, грабежи, пять разбоев, одно похищение человека, кража документов и другие. Все преступления он совершал исключительно в отношении девушек и женщин.

Вечером 19 июня 2007 года Олег Салтрукович в районе Занарье города Серпухова увидел 50-летнюю женщину, ему приглянулась ее сумочка. Тогда мужчина подошел к ней вплотную, схватил за сумочку, висевшую на плече женщины, и нанес ей удар по лицу, от которого та упала, но сумочку не выпустила. Тогда Олег Салтрукович ударил ее в грудь ногой, вырвал сумочку и скрылся. В сумочке тогда были документы, мобильник и 12,5 тыс. рублей наличностью. Женщина обратилась в милицию, и было возбуждено уголовное дело.

Уже на следующий день Салтрукович переместился разбойничать на другой конец города. Новую жертву он нашел на улице Ворошилова, незаметно проводил ее до подъезда и вошел следом. Убедившись, что никого рядом нет, маньяк нанес ей несколько ударов ножом в живот и правую кисть руки. После этого вырвал сумку, забрал из нее кошелек и скрылся. Тогда он смог разжиться 800 рублями и новым уголовным делом.

Уже 25 июня борец с женщинами отправился искать жертву за городом, там он ждал дачников. Он нагнал двух женщин, которые двигались вдоль железнодорожного полотна в сторону Серпухова. Одна из них ему приглянулась, и он решил избавиться от лишнего свидетеля – ее подруги. Маньяк нанес удар жертве в спину, от которого та упала, и стал избивать лежащую женщину, нанося ей удары кулаками по голове. Затем Салтрукович принялся за первую женщину. Он сбил ее с ног ударом кулака и ударил ногой по голове, потом стал угрожать ножом.

Когда женщина поднялась на ноги, Салтрукович, угрожая ножом, насильно отвел ее в лесной массив. Там убийца начал издеваться над женщиной, нанося ей удары ножом в шею, грудь, живот, в результате которых наступила смерть жертвы. После этого Салтрукович вернулся на место нападения около железной дороги. Там он нашел сумочку убитой в лесном массиве женщины.

Из ее сумки он вытащил ключи и паспорт, из документа специально вырвал страницу с адресом прописки. Он решил ограбить квартиру своей жертвы. Но когда он пришел к квартире, по домофону ему ответила мать жертвы. Он не ожидал, что дома будет еще кто-то. Тогда Салтрукович открыл дверь подъезда ключами, поднялся на этаж указанной в паспорте квартиры.

«Испугался полиции и сбежал от жертвы»

Оказавшись на лестничной площадке, он открыл дверь общего коридора, вывернул лампочку освещения и приготовился к грабежу. Но в это время услышал за дверью квартиры жертвы разговор по домофону с новыми гостями – это были сотрудники милиции. Тогда он решил сбежать. Уже на следующий день родители убитой в лесополосе жертвы заявили в милицию о пропаже дочери.

Следственные органы, проанализировав три преступления, пришли к выводу, что во всех случаях один и тот же почерк преступника, и объединили все уголовные дела в одно. Через несколько дней – 28 июня Салтрукович отправляется на новую «охоту» ради денег. В этот раз он взял с собой пневматический пистолет.

Он увидел молодую женщину, и когда вокруг никого из прохожих не оказалось, угрожая оружием, потребовал у нее деньги. Жертва отдала ему 500 рублей, и Салтрукович сбежал. Уже через час мужчина за городом напал на двух женщин – угрожая пистолетом, он снова требовал деньги. Но получив отказ открыл огонь на поражение. Одну из жертв он ранил в лицо, другую в руку. После этого он сбежал.

Уже на следующий день отправился в поселок недалеко от города. Угрожая пистолетом, он напал на женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Он сделал три выстрела в голову и тело матери и три выстрела в лицо дочери. После этого он начал избивать жертв кулаками и металлической рукояткой пистолета. Через несколько мгновений он вырвал сумочку у матери и скрылся. Тогда маньяк смог разжиться 285 рублями.

Тогда Салтрукович направился в соседнюю деревню, по пути он встретил уже другую мать с несовершеннолетней дочерью. Салтрукович с ножом набрасывается на них и без разбора наносит удары по голове, телу, рукам и ногам. Поднявшись с земли, девочка попыталась убежать, но мужчина догнал ее и ударил ножом в поясничную область, отчего та упала. Преступник нанес еще несколько ударов по лежащему ребенку и скрылся.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

От правосудия маньяк спрятался в шкафу сожительницы

Проанализировав все преступления, сотрудники внутренних органов вычислили место, где скрывался Салтрукович. Он прятался у сожительницы. Уже 13 июля началась операция по задержанию Салтруковича. Услышав звонок в дверь квартиры, преступник бросился к окну, собираясь улизнуть по водосточной трубе. Но увидев, что его обложили со всех сторон, он спрятался в шкаф. Естественно, сотрудники внутренних органов достали его оттуда и забрали с собой.

В 2008 году уголовное дело на Салтруковича уже направлялось в суд, но в тот момент его якобы из-за психического расстройства отправили на принудительное лечение. После курса лечения Салтруковичу была назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов «французский легионер», как он себя сам называл, заявил, что никакими психическими расстройствами не страдает и может отвечать за совершенные преступления в полном объеме.

В 2009 году его приговорили к лишению свободы на 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Но в колонии Салтрукович не переставал удивлять, он с периодичностью нападает на конвой и угрожает в письмах судьям и государственным обвинителям. При этом нарушает порядок в любой колонии, в которую попадает.