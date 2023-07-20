«Угроза явная»: Татарстан опасается заноса африканской чумы свиней из соседних регионов

Татарстан обеспокоен случаями африканской чумы свиней в соседних регионах. Угроза АЧС для республики явная, заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Случай в Шемуршинском районе Чувашии – от нашей границы 7 км. И последний случай произошел в Удмуртии вблизи деревни Старый Аргабаш – от нашей границы 5 км. Эти случаи нас особенно беспокоят. Вирус АЧС совсем рядом с нашей республикой. Учитывая, что основными распространителями африканской чумы свиней являются кабаны, угроза явная», – сказал спикер.

По словам Мотыгуллина, болезнь распространяется молниеносно и приводит к большим экономическим потерям. В промышленном свиноводстве республики, которое важно сохранить, числится более 400 тыс. голов свиней, подчеркнул он.

Чтобы обеспечить эпизоотическое благополучие Татарстана, необходимо максимально снизить поголовье диких кабанов, добавил замначальника управления.

«В прошлое воскресенье у нас в республике случилось ЧП. Мы считаем, это ЧП, потому что кабан появился около “Камского бекона” в Тукаевском районе, где содержится 270 тыс. голов свиней. Кабан обнаружен на расстоянии чуть более 1 км, в так называемой буферной зоне. Там его вообще не должно быть», – заключил он.

С начала этого года на территории России выявлено 38 очагов африканской чумы свиней, в том числе 21 очаг среди домашней птицы и 17 – среди диких кабанов.