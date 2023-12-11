Угроза стать пешеходом заставила казанца выплатить почти 200 тысяч рублей алиментов

Судебные приставы Казани взыскали алименты на содержание детей в размере 185 тысяч рублей после угрозы ареста автомобиля. Об этом рассказали в республиканском Управлении судебных приставов.

Как выяснилось, ранее казанца ограничили в ряде прав. Среди них запрет на право выезда за границу, ограничили в спецправе управления транспортным средством, ограничили в праве перерегистрации имущества. Однако эти меры мужчине не стали поводом для погашения долга.

Тогда пристав выехал к должнику и выяснил, где находится его автомобиль «Лада Гранта». Далее планировался арест автомобиля с помещением на штрафстоянку.

Должник понял, что дела обстоят серьезно и, чтобы уберечь свою машину от ареста и изъятия, он погасил задолженность полностью.