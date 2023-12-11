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Угроза стать пешеходом заставила казанца выплатить почти 200 тысяч рублей алиментов
Судебные приставы Казани взыскали алименты на содержание детей в размере 185 тысяч рублей после угрозы ареста автомобиля. Об этом рассказали в республиканском Управлении судебных приставов.
Как выяснилось, ранее казанца ограничили в ряде прав. Среди них запрет на право выезда за границу, ограничили в спецправе управления транспортным средством, ограничили в праве перерегистрации имущества. Однако эти меры мужчине не стали поводом для погашения долга.
Тогда пристав выехал к должнику и выяснил, где находится его автомобиль «Лада Гранта». Далее планировался арест автомобиля с помещением на штрафстоянку.
Должник понял, что дела обстоят серьезно и, чтобы уберечь свою машину от ареста и изъятия, он погасил задолженность полностью.
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