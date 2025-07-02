Угроза исчезновения амурского тигра в России устранена

Цель по восстановлению популяции амурского тигра в России достигнута. Об этом на церемонии открытия фотовыставки «Земля больших кошек», посвященной самым редким представителям дикой природы России – амурскому тигру и дальневосточному леопарду – заявил министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко. Его слова приводит РИА Новости.

Экспозиция включает снимки известного фотографа Сергея Горшкова и направлена на то, чтобы напомнить о хрупкости природных экосистем и важности их сохранения.

Чуйченко напомнил, что в 2013 году, когда была запущена масштабная программа охраны этого хищника, численность популяции составляла около 430 особей. По его словам, на сегодняшний день удалось достичь отметки в 750 тигров, что позволяет говорить о выполнении задач стратегии.

Министр подчеркнул, что угроза исчезновения амурского тигра устранена, а сама программа по его сохранению стала одной из самых успешных природоохранных инициатив последних лет. Также он пригласил всех присутствующих посетить Дальний Восток, чтобы своими глазами увидеть красоту уникальной природы региона.