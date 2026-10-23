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Рецепт Гатиятуллина в «Ак Барсе», Артига на краю пропасти в «Рубине», Валиева сбежала к Этери -Вброс по фактам
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Результаты работы Центра уникального мастерства
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Исламов Ильдус ЗакиевичГенеральный директор ОАО НПО «Татэлектромаш»
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Полгода спустя: чем живет казанский ЦУМ и какие перемены его ждутЦУМ расширяет культурную программу, готовит открытие центра профессий «ОСТА», прорабатывает запуск электрокаршеринга и представительства в аэропорту
За первые полгода казанский ЦУМ стал местом проведения международных встреч, а его резиденты начали получать заказы из других регионов. Как развивается центр, какие возможности открылись для мастеров и что планируют сделать в ближайшие месяцы – в материале «Татар-информа».
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СИБУР получил премию Правительства России за технологию производства гексена-1Собственная технология СИБУРа позволила наладить выпуск сырья для современных марок полиэтилена и снизить зависимость российской нефтехимии от импорта
Команда СИБУРа получила премию Правительства России 2026 года в области науки и техники за создание первого в России и СНГ промышленного комплекса по производству гексена-1. Установка мощностью 50 тыс. тонн в год заработала на «Нижнекамскнефтехиме» в августе 2025 года.
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«Мир не справится с раком порознь»: главное с детского онкофорума в УзбекистанеВ развитых странах Земли излечиваются 80% онкобольных детей, в развивающихся – 30%
В Самарканде прошел всемирный саммит о благополучии детей. Параллельно с ним древний город принял II Международный конгресс по детской онкологии и гематологии. Эксперты из 100 стран рассказали коллегам о своем бесценном опыте по организации онкопомощи. Положительные примеры и слабые места мировой борьбы с раком – в репортаже «Татар-информа».
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«Как будто вернулись домой»: ветераны НКНХ оценили трансформацию родного гигантаВетераны «Нижнекамскнефтехима» увидели, как преобразились производство, медицинский центр и условия труда
Первостроители и бывшие руководители «Нижнекамскнефтехима» побывали на обновленном Ремонтно-механическом заводе, в современной поликлинике и цифровой операторной. Встреча с генеральным директором Маратом Фаляховым стала поводом обсудить производственные достижения, условия труда и преемственность поколений.
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«Чтобы вошли в мир не преступниками»: в Казани обсудили помощь осужденнымВ Татарстане удается устроить на работу 74% бывших осужденных
Как помочь тем, кто когда-то совершил преступление, вернуться к нормальной жизни и стать полноценным членом общества? А главное – помочь не оступиться вновь? Как применять на практике Закон о пробации и работать с непростым контингентом? Об этом говорили сегодня на форуме в Казани, куда приехали представители со всего ПФО.
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Азот для будущего: СИБУР завершает строительство установки на НКНХ за 7 млрдВоздухоразделительная установка обеспечит азотом ключевые инвестпроекты СИБУРа в Татарстане
На «Нижнекамскнефтехиме» завершают строительство новой воздухоразделительной установки (ВРУ) и приступили к пусконаладке оборудования. Общая готовность объекта превысила 95%, запуск запланирован до конца 2026 года. Установка сможет производить до 32 тыс. нормальных кубометров азота в час.
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В Казань прибыл первый в России рейс беспилотных грузовиковВ столицу Татарстана на беспилотных грузовиках привезли роботов на Kazan Digital Week
Роботы возят роботов. Именно так можно охарактеризовать прибытие беспилотных грузовиков в Казань с грузом из роботов для турнира на Kazan Digital Week. Почему событие так важно для Татарстана и какой вклад республика внесла в него – в материале «Татар-информа».
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Квартиры у Волги, Казанки и Кабана: сколько стоит жилье с видом на воду в Казани
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Сила команды и любовь к профессии: история химика Гульназ Шаривзяновой
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
Опыт взаимодействия власти и общества в ресоциализации осужденных обсудили в Казани22 октября 2026 41 фото
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12 Этаж
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Пресс-конференция об итогах проведения слета поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт»22 октября 2026