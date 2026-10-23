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04:40 Угроза атаки БПЛА на Казань отменена
03:44 Эксперт по этикету объяснила, когда голосовые сообщения считаются невежливыми
«Пятёрочка» запустила в приложении детскую онлайн-игру про ЗОЖ
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02:21 Аэропорты Татарстана закрыты на прием и выпуск воздушных судов
02:14 Золото с серебром и бижутерией: как сочетать украшения и не перегрузить образ
02:01 Вражеские БПЛА угрожают Казани – сработали сирены воздушной тревоги
01:02 Режим беспилотной опасности введен в Татарстане
23:51 Казанский «Зенит» обыграл «Оренбуржье» на выезде во втором туре Суперлиги
23:43 Заслуженный учитель РФ объяснила, нужно ли школьникам учиться на каникулах
23:35 УНИКС дома обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ
23:30 Задерживаться на работе смертельно опасно, предупреждает психолог
22:25 «Как собак»: Путин заявил, что украинцев насильно отправляют на передовую
22:16 В Каме нашли тело второго пропавшего на рыбалке с товарищем две недели назад
21:56 Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине
21:50 Путин предложил бесплатно показывать россиянам фильмы об истории страны
21:47 Маринов оценил выступление сборной в командном турнире на ЧМ
21:03 Путин сообщил о подготовке стратегии развития театральной сферы
20:59 В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Николай II: семья и престол»
19:56 Новак заявил о положительной динамике на российском рынке топлива
19:44 Медведев призвал изменить порядок работы с реестром миграционных нарушителей
19:36 Росрыболовство пообещало обеспечить россиян красной икрой к Новому году
19:05 На слете «Никто не забыт» Татарстан представил находку из Новгородской области
18:50 Абдулганиев призвал знакомить детей с историей России на выставке о Николае II
18:41 Новый генконсул Ирана в Казани оценил перспективы сотрудничества с Татарстаном
18:26 В Татарстане подвели итоги сезона 2026 в картинге
18:25 Сумма налогов от самозанятых в РТ выросла на 18% по сравнению с 2025 годом
18:25 Спрос на деловые поездки в Казань этой осенью вырос на 25%
18:03 Поступление налоговых доходов в РТ выросло на 10,6% и превысило 1,2 трлн рублей
17:57 В Узбекистане выстроили цифровой маршрут для детей с онкологией
17:57 Крида могут отменить из-за лонгслива с героем фильма «Иди и смотри»
17:36 Правительство России одобрило повышение штрафов за езду без прав
17:29 Фестиваль «Локальный код» открылся в Казани дискуссией о ситуации в экономике
17:27 Выставку «Райский сад: искусство российского ислама» перевезут в Альметьевск
17:26 На выставке саммита в Самарканде показали игровой магазин и автобус-детский сад
17:23 Внучка создателей татарской азбуки сыграла в фильме «Әлифба»
17:13 Суд проверит, был ли гражданин Турции, убивший в РТ жену, в состоянии аффекта
17:08 «Разумед» стал генеральным информационным партнером рейтинга «Татары года»
17:07 Экс-замначальника полиции Челнов Марата Фаизова суд отправил в СИЗО
16:54 Стало известно, откуда взялся огромный столб дыма со стороны Салмачей
16:49 Нейросети помогли восстановить деревню начала XX века для фильма «Әлифба»
16:37 Суд закрыл арест экс-замначальника полиции Челнов от СМИ
16:25 Удары ВСУ повредили 98% высоковольтного оборудования в Запорожской области
16:21 Фильм «Әлифба» стал лучшим национальным фильмом на фестивале «Минбар»
16:11 В России на 30 дней увеличат срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком
16:08 ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты
15:55 Поисковики Татарстана нашли около 90 фрагментов бомбардировщика Пе-2
15:48 Татарстан внедрит управление БПЛА в испытания комплекса ГТО
15:35 Татарстанец, зарезавший жену охотничьим ножом, получил 17 лет строгача
15:33 Поисковое движение Татарстана признали лучшим в ПФО
15:07 Мусульманка в хиджабе впервые станет мэром района Лондона
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18:40 Татарстан занял четвертое место в РФ по объему налоговых и неналоговых доходов
18:20 Командно-штабные учения МЧС проходят в Спасском районе Татарстана
18:10 «Единая Россия» отправила в ЛНР 41-ю гуманитарную колонну
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15:41 Студентов Татарстана обучили навыкам туристического гостеприимства
14:32 К 95-летию Софии Губайдулиной выпустят альбом, посвященный композитору
14:19 В КФУ обсудят развитие языков народов России и сохранение исторической памяти
14:15 Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» проекта бюджета в первом чтении
14:02 В Казанской Ратуше представят выставку к 95-летию Софии Губайдулиной
13:51 В Национальном музее Татарстана открыли выставку об истории отечественного кино
13:43 В Зеленодольске откроют выставку о творчестве художника Константина Васильева
13:01 В Альметьевске продолжается отбор на военную службу по контракту
12:13 Участник Великой Отечественной войны из Зеленодольского района отметил 102-летие
11:55 В Бавлах школьники и ветераны собрали посылки для бойцов СВО
11:51 Три семьи из РТ участвуют в народном голосовании конкурса «Читаем всей семьей»
11:30 Жители Татарстана могут принять участие в зачете по финансовой грамотности
11:08 В Набережных Челнах пройдет традиционный турнир по дзюдо на призы «КАМАЗа»
11:05 Партдесант «Единой России» посетил физико-математический лицей №123 в Казани
10:43 Татарстанские мастера могут подать заявки на премию в сфере креативных индустрий
10:29 В Татарстане на Kazan Digital Week обсудят цифровизацию госзакупок
09:50 Жительницы села Шингальчи приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО
08:39 В селе Танайка Елабужского района реконструируют Сквер Памяти
21:24 В Казани обсудили экспорт креативных брендов на форуме «Сделано в России»
20:02 В Татарстане наградили победителей конкурса «Экспортер года» за 2025 год
19:20 Зарипова: за каждым именем на доске почета стоит история труженика села
19:01 Ветеран СВО из РТ освоил профессию педагога в рамках проекта «СВОй путь»
17:34 Фонд «Защитники Отечества» адаптировал свыше 100 квартир для ветеранов в РТ
15:28 Более 23 тысяч жителей РТ проголосовали за подключение сел к интернету
15:01 Студенты из Актаныша побывали в блиндаже и подземной мечети комплекса «Егет без»
14:32 В России открыли регистрацию на патриотический фестиваль по компьютерному спорту
14:25 Жителей Татарстана пригласили придумать маскот-символ Лаишево
14:20 Сотрудник Госкомитета Татарстана по биоресурсам получил благодарность от военных
13:04 Число малых и средних предприятий в Татарстане превысило 187 тысяч
13:02 В Бавлах школьники выиграли грант в 80 тысяч рублей на социальный проект
12:10 Медики из РТ выиграли миллионные гранты на изучение воспалений и влияния омега-3
12:01 В Бугульме студент заключил контракт для службы в войсках беспилотных систем
11:25 Более 50 человек приняли участие в музыкальных мастер-классах в Бугульме
11:24 В Казани пройдет благотворительный концерт в поддержку военнослужащих из РТ
11:12 Владельца старинной аптеки в Лаишево обязали провести реставрацию
10:24 От биохимии до 3D-моделирования: в Казани пройдут три научных фестиваля
09:09 В Татарстане 23 октября пройдет горячая линия по поддержке военнослужащих
08:09 Студенты и преподаватели педвуза Челнов собрали около тонны гуманитарной помощи
07:30 Число муниципальных мер поддержки участников СВО в Татарстане превысило 3 100
20:33 Госкомархив РТ обсудил сохранность электронных документов СМИ
17:36 Труженица тыла Раиса Карачева из Татарстана отмечает 95-летний юбилей
17:33 Для учащихся открыли бесплатные курсы программирования «Код будущего»
17:19 На сельхозярмарках в Татарстане высоким спросом пользуются сахар, мука и яйца
17:04 Павлова: для лидерства по массовости спорта в РТ нужно усилить работу в селах
16:27 В Татарстане увеличат поддержку личных подсобных хозяйств до 950 млн рублей
16:23 В Казани прошел первый в новом сезоне «Урок цифры» по ИИ и 3D-технологиям
16:14 В Челнах скорректировали бюджет на 2026 год
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