В Казань прибыл первый в России рейс беспилотных грузовиков

В столицу Татарстана на беспилотных грузовиках привезли роботов на Kazan Digital Week

Роботы возят роботов. Именно так можно охарактеризовать прибытие беспилотных грузовиков в Казань с грузом из роботов для турнира на Kazan Digital Week. Почему событие так важно для Татарстана и какой вклад республика внесла в него – в материале «Татар-информа».