Уголовный раздрай: президенту «Торпедо» грозит срок, а клуб могут выгнать из РПЛ

Вчера стало известно, что президент и директор «Торпедо» Леонид Соболев и Валерий Скородумов были доставлены в отделение полиции по делу о попытке дачи взятки футбольному судье. За что функционеров заключили под стражу и каковы перспективы «автозаводцев» - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: социальные сети ФК "Торпедо"

Президента и директора «Торпедо» могут посадить на семь лет

2025 год очень богат на различные уголовные скандалы с участием футбольных команд. То «Крылья Советов» были замешаны в коррупционных схемах, то спонсора «Химок» Туфана Садыгова заключили под домашний арест, а потом и вовсе держали в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Сейчас же уголовное разбирательство коснулось «Торпедо», которое только вышло в РПЛ из Первой лиги. Как сообщают СМИ, владельца «автозаводцев» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова доставили в отделение полиции по делу о попытке дачи взятки футбольному судье Максиму Перезву. А на сайте клуба полностью опустел раздел «Руководство». По информации РБК, по месту жительства Соболева и Скородумова уже прошли обыски. А расследует дело следственный департамент МВД.

В клубе отмалчиваться не стали и заявили о готовности сотрудничать со следствием. А также добавили, что до решения суда делать выводы нельзя.

«Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.

Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК "Торпедо Москва" продолжается в штатном режиме. Мы уверены в своем будущем и приложим все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие. Спасибо за ваше доверие и поддержку», – говорится в обращении клуба.

Как бы там не было, Соболеву и Скородумову по статье 184 Уголовного кодекса РФ Часть 2 (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) может грозить до семи лет лишения свободы, если их вина будет доказана в суде. По информации «Чемпионата», мера пресечения Соболеву и Скородумову будет избрана сегодня, 21 июня. Но что конкретно произошло?

Фото: социальные сети ФК "Торпедо"

Включились «серьезные враги» «Торпедо», московский клуб пытался оказывать давление на арбитра

Выше мы упомянули, что дело якобы в попытке дачи взятки футбольному судье. Но как рассказывал Сергей Ильев, специализирующийся на Первой лиге, дело было немного в другом.

Судья якобы был замешан. Но по этой версии (мы не можем оценивать ее достоверность до решения суда) ему не пытались дать взятку, а оказывали на него давление за противоправное влияние на результат спортивного события. Речь идет, возможно, об игре «Торпедо» с «Уралом» (1:1), где Перезва допустил грубейшую ошибку, не назначив пенальти в ворота екатеринбургской команды. Из этой логики на рефери могли, предположительно, просто «наехать».

Адвокат Соболева Александр Добровинский же упоминал, что у «Торпедо» есть какие-то «серьезные враги».

«Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьезные враги. С этим надо будет считаться. А дальше уже многое будет зависеть от нас, от позиции команды, от РФС. Но враги серьезные. Не готов их назвать? Ну нет, конечно. Все и так все знают. Но я как адвокат не могу их публично называть. Я — знаю. Как говорили в римском праве, «ищи, кому это выгодно», – передает слова Добровинского «Чемпионат».

В итоге имеем три версии (опять же не можем оценивать их достоверность), почему мог разразиться такой крупный скандал. Первая – «Торпедо» пыталось «купить» судью. Вторая – на рефери оказывали давление за его ошибки. Третья – действительно включились недоброжелатели московской команды.

Версия со взяткой выглядит не самой убедительной. Перезва судил три игры «Торпедо» этой весной – с «Уралом», «Родиной» (0:0) и «Шинником» (1:0). В первой, как мы уже сказали, судейство было не в пользу «автозаводцев» однозначно. А удаление защитника ярославской команды Артемия Косогорова было полностью оправданным. Тут сложно говорить о том, что рефери действовал в чью-то пользу. Но заявление представителя МВД РФ Ирины Волк неумолимо. По ее заявлению, злоумышленники предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» вознаграждение в размере свыше миллиона рублей. Опять же, до решения суда мы не можем об этом утверждать, как о свершившемся факте.

«Мои коллеги задержали директора АО ФК «Торпедо» Москва Валерия Скородумова и соучредителя ООО «Спортивная-строительная компания» Леонида Соболева, который является владельцем указанного футбольного клуба.

По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо» Москва денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за выполнение определённых действий. Среди них – обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трёх игр, на которые был назначен этот арбитр», – написала Волк в своем телеграм-канале.

Фото: социальные сети ФК "Торпедо"

Останется ли «Торпедо» в РПЛ?

Снова прослеживается аналогия с «Химками». Их инвестора посадили, клуб лишился финансирования, не получил лицензию и уже находится на грани расформирования. «Торпедо» повторит судьбу?

Тут ситуация неоднозначная. В «Урале», например, уже заявили, что готовы заменить «черно-белых» в Премьер-лиге. Как сказал глава РФС Александр Алаев, «автозаводцев» действительно могут исключить из РПЛ, если итоги расследования в КДК будут не в пользу команды.

«Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом. Также Российская Премьер-Лига внимательно следит за ходом разбирательства, которое проводит Департамент защиты игры РФС. В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников МИР РПЛ сезона 2025/26, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», – сказал Алаев.

Инсайдер Иван Карпов дополнял, что РФС по регламенту может запросить у «Торпедо» подтверждение финансирования. А если совладелец клуба находится под арестом, то ответ может не дойти своевременно. В таком случае «черно-белых» не допустят к выступлениям в высшем дивизионе. А заменит их «Оренбург», согласно регламенту.

Тем не менее, Ильев сообщал, что «Торпедо» сумеет дать финансовые гарантии. Помимо арестованного Соболева у команды есть еще два акционера – Николай Сторожук и Владимир Кожаев. В связи с этим клуб точно останется в РПЛ. Спортивный отдел команды тоже работает – вчера объявили о трансфере Ростислава Солдатенкова из «Черноморца». Вопрос лишь в перспективах команды, поскольку финансирование будет урезано. И никуда не деваются возможные дисциплинарные санкции от РФС.