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Уголовные дела завели на браконьеров, которые сетями ловили рыбу под Мамадышем
В Республике Татарстан по итогам оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции «Нерест» были возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Одно из дел было возбуждено в отношении двух местных жителей, которые в Мамадышском районе на реке Кама с использованием лодки и запрещенной рыболовной сети незаконно выловили 52 экземпляра рыбы.
Еще одно уголовное дело инициировано по факту незаконного вылова раков в Нижнекамском водохранилище в период с октября 2023 по апрель 2024 года. Мужчина, не имея соответствующего разрешения, при помощи раколовок незаконно добыл 735 экземпляров раков, находясь на лодке с подвесным мотором.
В ведомства напомнили, что незаконный лов рыбы карается штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы до 2 лет. Если преступление совершено с использованием служебного положения, группой лиц или причинен особо крупный ущерб, предусмотрен штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.
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