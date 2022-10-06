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Ру Тат
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Происшествия
6 октября 2022  12:41
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после того, как в РТ ребенок сломал ногу на аттракционе

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после того, как в Камском Устье 8-летняя девочка сломала ногу на аттракционе, рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, травма была получена на территории парка. Аттракцион, на котором пострадал ребенок, принадлежит частному предпринимателю.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

#травма #следком рт
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