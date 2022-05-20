Уголовное дело завели после схода с рельсов грузового поезда с щебнем под Казанью
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Дело завели после того, как в середине февраля под Казанью с рельсов сошли тепловоз и 17 полувагонов с щебнем, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 17 февраля во время выполнения маневра на тупиковом пути станции «Аэропорт» в Лаишевском районе Татарстана произошел наезд на тупиковую призму, из-за чего с рельсов сошли тепловоз и 17 полувагонов со щебнем. Предположительно, происшествие произошло из-за нарушений правил безопасности и эксплуатации машинистом поезда.
В результате инцидента ущерб имуществу ООО «РЖД» составил более миллиона рублей.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают возможных свидетелей происшествия.