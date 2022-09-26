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Происшествия
26 сентября 2022  09:51
Павел Климчак

Уголовное дело завели после стрельбы в военкомате в Иркутской области

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Сегодня в городе Усть-Илимск Иркутской области молодой человек устроил стрельбу в военкомате, в которой пострадал военком Александр Елисеев. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Пострадавший военком находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Нападавшего задержали.

«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», – сообщил губернатор региона.

Игорь Кобзев добавил, что он дал поручение усилить меры безопасности. Жителей области просят сохранять спокойствие.

После случившегося возбудили уголовное дело по статьям за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное приобретение, хранение оружия. На месте работают следователи, они допрашивают 25-летнего задержанного, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

 

#военкомат #стрельба #иркутская область
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