Уголовное дело завели после пожара в Мензелинске, в котором пострадал хозяин дома

После взрыва бытового газа и последующего пожара в частном доме в Мензелинске возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

В результате инцидента пострадал 59-летний мужчина. У него диагностированы ожоги 40% тела.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», – пояснил Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром в частном доме в Мензелинске произошел пожар. В результате инцидента пострадал 59-летний мужчина.