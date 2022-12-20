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Ру Тат
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Происшествия
20 декабря 2022  13:37
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после пожара в Мензелинске, в котором пострадал хозяин дома

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После взрыва бытового газа и последующего пожара в частном доме в Мензелинске возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

В результате инцидента пострадал 59-летний мужчина. У него диагностированы ожоги 40% тела.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», – пояснил Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром в частном доме в Мензелинске произошел пожар. В результате инцидента пострадал 59-летний мужчина.

#взрыв газа #следком рт
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